In der Straße von Hormus sollen in der Nacht zu Donnerstag sieben Tanker angegriffen oder durch Seeminen beschädigt worden sein, meldet der Iran. Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Die Marine der Revolutionsgarden droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte, sollten die USA weiterhin Schiffe durch die umkämpfte Handelsstraße lenken. Unterdessen haben die USA und Israel einen neuen Großangriff auf den Iran angedroht.
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mit Material von dpa und AFP