In der Straße von Hormus sollen in der Nacht zu Donnerstag sieben Tanker angegriffen oder durch Seeminen beschädigt worden sein, meldet der Iran. Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Die Marine der Revolutionsgarden droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte, sollten die USA weiterhin Schiffe durch die umkämpfte Handelsstraße lenken. Unterdessen haben die USA und Israel einen neuen Großangriff auf den Iran angedroht.

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Wichtige Updates 01:26 Uhr Vance-Förderer Thiel bricht mit Trump: Iran-Krieg war ein Fehler 00:09 Uhr USA und Israel planen Großangriff auf Iran nach den "Midterms" 20:04 Uhr US-Regierung ruft Personal von Botschaft in Riad zur Ausreise auf 12:33 Uhr Britische Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Angriffen schützen Vivien Valentiner Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Iran: Sieben Öltanker in Straße von Hormus angegriffen In der Straße von Hormus sollen in der Nacht sieben Öltanker in Brand geraten oder beschädigt worden sein. Das meldet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) unter Berufung auf Informationen der iranischen Regierung. Die Öltanker seien demnach vom Iran getroffen worden oder auf Seeminen gelaufen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorfälle derzeit nicht.



Im iranischen Staatsfernsehen wurden in Berichten laut AP keine Opferzahlen genannt. Darin werde die Marine der Revolutionsgarden zitiert, die erneut drohe, US-Militärstützpunkte in der Nähe anzugreifen, falls die USA weiterhin Handelsschiffe durch die Straße von Hormus leiten. Der Iran möchte die Kontrolle über die wichtige Handelsroute behalten.



Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um.



Irans Revolutionsgarden melden Feuer an mehreren Öltankern . Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Trump hinter Gittern: Propaganda-Installation in Teheran zieht Schaulustige an Eine Propaganda-Kunstinstallation in Teheran, bei der ein Schauspieler den in einer Gefängniszelle eingesperrten US-Präsidenten Donald Trump darstellt, hat sich zu einem Besuchermagneten entwickelt. Die Zelle war am Donnerstag auf einer Säule in mehreren Metern Höhe über dem Tadschrisch-Platz in einem Nobelviertel im Norden der iranischen Hauptstadt angebracht. Ein Mann in einem dunklen Anzug mit roter Krawatte und einer Maske, die das Gesicht des US-Präsidenten zeigt, geht in dem Käfig auf und ab und rüttelt an den Gitterstäben.



Auf einem Monitor neben der Zelle werden Botschaften angezeigt, die „Kriegsverbrechen“ der USA anprangern. Passanten bleiben stehen, machen Selfies und beschimpfen den Trump-Darsteller. Teheran wirft dem US-Präsidenten vor, im Iran-Krieg Kriegsverbrechen begangen zu haben.



Seit dem Beginn des Kriegs, der durch US-israelische Angriffe Ende Februar ausgelöst worden war, hat der Iran seine gegen die USA gerichtete Propaganda verstärkt, etwa durch große Wandbilder oder Videospiele. Mehrere Propaganda-Kunstwerke verbreiteten sich schnell im Internet.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Huthi: Haben Verteidigungsministerium in Riad angegriffen Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben das saudische Verteidigungsministerium in Riad angegriffen. Das Ministerium sei direkt getroffen worden, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Die Rebellen hätten mit Raketen und Drohnen auch die Flughäfen im östlichen Dammam sowie in Abha im Süden angegriffen und Einrichtungen des Ölkonzerns Saudi Aramco in der Hafenstadt Janbu am Roten Meer.



Eine Bestätigung von saudischer Seite für den Angriff auf das Verteidigungsministerium gab es zunächst nicht. Es liegt im Zentrum von Riad und wird von Verteidigungsminister Chalid bin Salman geführt, dem Bruder des Kronprinzen und faktischen Herrschers Mohammed bin Salman. Ein Angriff dort wäre ein weiterer, auch symbolischer Erfolg für die Miliz.



Das saudische Militärbündnis im Jemen erklärte, erneut seien Drohnen unter anderem über Riad abgefangen worden. Bei dem Angriff in Dammam wurden nach saudischen Angaben zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt.

Reisewarnung für Saudi-Arabien: Nach Angriffen auf Flughäfen warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in das Land. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Aino Akay Irans Revolutionsgarden melden Feuer an Öltankern Irans Revolutionsgarden haben Feuer an mehreren Öltankern in der Region der Straße von Hormus gemeldet. Vier Tanker seien beim Umladen von Öl auf andere Schiffe angegriffen worden und weitere drei Schiffe seien in der Nacht auf Minen aufgefahren, hieß es in einer Mitteilung der mächtigen Militärorganisation. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Revolutionsgarden bezeichneten die Passage der Meerenge erneut als illegal und drohten den USA mit einer Ausweitung von Angriffen. Irans Streitkräfte haben ihre Attacken auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Nach Passage dieser Route laden Tanker meist auf bereitstehende Schiffe ihre Ladung um.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vance-Förderer Thiel bricht mit Trump: Iran-Krieg war ein Fehler Ausgerechnet Peter Thiel geht auf Distanz zu Donald Trumps Iran-Krieg. Der Tech-Milliardär, Großspender der Republikaner und Förderer von Vizepräsident JD Vance, hält ihn für einen schweren Fehler. „Ich denke, wir hätten diesen Krieg nicht führen sollen“, sagte Thiel am 12. Oktober bei einem privaten Vortrag in Nashville. Eine Aufnahme liegt dem Magazin Politico vor. „Es wurden viele Fehler gemacht”, heißt es da von Thiel.



Den USA fehle womöglich die militärische Stärke, zudem drohe ihnen der Kampf um weltweiten Einfluss zu entgleiten. Thiel, Gegner neokonservativer Militärabenteuer, warnt überdies vor einem möglichen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Verantwortliche der Trump-Regierung. Ein „Damoklesschwert“, wie er sagt. Die Breitseite ist brisant, mitten auf der Zielgeraden des Wahlkampfs vor den „Midterms”. Zwar hält Thiel Trump die Treue. Doch ausgerechnet bei dessen Iran-Feldzug verweigert ihm einer seiner einflussreichsten Verbündeten die Gefolgschaft. - diha Peter Thiel bei der Verleihung des Axel-Springer-Awards in Berlin. (Archivbild) . AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen USA und Israel planen Großangriff auf Iran nach den "Midterms" Washington. Die USA und Israel bereiten offenbar einen neuen Großangriff auf Iran nach den amerikanischen Kongresswahlen am 3. November vor. Laut „New York Times“ ließ Präsident Donald Trump im Pentagon sehr "spezifische" Pläne für eine etwa dreitägige Offensive ausarbeiten. Ziele sind Irans Raketen- und Drohnenarsenal, Energieanlagen und Kommandozentralen der Revolutionsgarden. Vizepräsident JD Vance beriet die Optionen mit Sicherheitsberatern in Camp David. Das Weiße Haus lehnte zunächst jeden Kommentar ab. - diha

Trump und Netanjahu bei einem Treffen im Dezember 2025 in Mar-a-Lago. . AFP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Toter bei Angriff auf saudischen Flughafen Dammam Bei einem Angriff auf den Flughafen im saudi-arabischen Dammam ist ein Mensch getötet worden. Wie die Luftfahrtbehörde auf der Plattform X mitteilte, wurden bei der Attacke am Mittwochabend acht weitere Menschen verletzt. Zudem sei Sachschaden entstanden, dessen Ausmaß noch ermittelt werde. Der Flughafen der Stadt am Persischen Golf war in diesem Monat schon einmal Ziel eines Angriffs der jemenitischen Huthi-Miliz gewesen. Auch dabei war es zu Sachschäden gekommen.



Bei einem weiteren Angriff am Mittwoch waren in Saudi-Arabien zudem zwei Menschen durch Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne der vom Iran unterstützten Huthi getötet worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA meldete. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es. Die Luftabwehr habe die Drohne, die auf das Ölfeld Schaiba des staatlichen Konzerns Aramco gezielt habe, abgeschossen.



Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Saudiarabisches Energieministerium: Zwei Tote durch herabfallende Drohnentrümmer Bei der Abwehr eines Drohnenangriffs sind in Saudi-Arabien nach Regierungsangaben zwei Menschen durch herabfallende Drohnentrümmer getötet worden. Bei dem Vorfall seien ein Philippiner und ein Nepalese getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden, teilte das saudiarabische Energieministerium am Mittwoch mit. Der Angriff habe dem Ölfeld Schaybah nahe der Grenze zu den Vereinigten Arabischen Emiraten gegolten. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig US-Regierung ruft Personal von Botschaft in Riad zur Ausreise auf Die US-Regierung hat nach Angaben aus Diplomatenkreisen angesichts der anhaltenden Angriffe der Huthi-Miliz die Mitarbeiter der US-Botschaft in der saudiarabischen Hauptstadt Riad zur Ausreise aufgerufen. Auch die Familienangehörigen des US-Botschaftspersonals seien angewiesen worden, das Königreich zu verlassen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Diplomatenkreisen.



Demnach wurden auch die Familien von Mitarbeitern der US-Botschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Katar und Bahrain zur Ausreise aufgerufen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Iran besteht auf Verbleib von hoch angereichertem Uran im Land Der Iran besteht nach Angaben seines Sicherheitsratsschefs Mohsen Resaei auf dem Verbleib von hoch angereichertem Uran im Land. Teheran werde nicht zulassen, dass auch nur „ein winziger Teil angereicherten nuklearen Materials“ die Islamische Republik verlasse, sagte Resaei am Dienstag laut iranischem Staatsfernsehen. „Diese Materialien stellen für das iranische Volk einen bedeutenden Vermögenswert und nationalen Reichtum dar und sind für die Nutzung im Inland bestimmt“, sagte der Chef des Nationalen Sicherheitsrats demnach. Resaei äußerte sich bei einem Besuch des pakistanischen Armeechefs Asim Munir in Teheran. Munir hält sich im Zuge eines neuen pakistanischen Vermittlungsversuchs für ein Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA in der iranischen Hauptstadt auf. Verhandlungen über das angereicherte Uran schloss Resaei allerdings aus, „solange Amerika keine Schritte zum Vertrauensaufbau unternimmt“. Dieser Prozess müsse „mit der Erfüllung der iranischen Bedingungen beginnen“, sagte er. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Britische Jets sollen Saudi-Arabien vor Huthi-Angriffen schützen Großbritannien entsendet Kampfjets zum Schutz Saudi-Arabiens gegen Angriffe durch die Huthi-Miliz im Jemen. Das sagte der britische Verteidigungsminister Wes Streeting der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Flugzeuge vom Typ Eurofighter sollen demnach für defensive Einsätze verwendet werden. Streeting bezeichnete die Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien als „absolut niederträchtig.“ Die Eurofighter sollen demnach helfen, den Verbündeten vor Drohnen und Raketen aus dem Jemen zu schützen und ergänzten die bereits in dem Land stationierten Kräfte. Vergangenen Monat hatte Großbritannien bereits zugesagt, Riad in dem Konflikt durch Luftbetankung saudischer Kampfflugzeuge zu unterstützen. Auf diesem vom britischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Foto verlässt ein RAF Typhoon die RAF Coningsby in England in Richtung Katar, um die Verteidigung britischer Interessen und regionaler Verbündeter im Nahen Osten zu unterstützen. Foto: Shauna Martin/dpa/Ministry of Defence via PA Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Pakistans Armeechef als Vermittler in Teheran eingetroffen Pakistans Armeechef ist angesichts der neuen Kriegsgefahr am Persischen Golf für Gespräche in den Iran gereist. Feldmarschall Asim Munir, der bereits in der Vergangenheit zwischen der iranischen Führung und den USA vermittelt hatte, landete am Dienstag in Teheran, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete. Die Sorgen vor einer Rückkehr zum offenen Krieg der USA und Israels gegen den Iran waren in den vergangenen Wochen gestiegen. Am Montag reiste US-Verteidigungsminister Pete Hegseth überraschend nach Israel und traf auf einem Luftwaffenstützpunkt im Süden des Landes Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Im Iran gab es in den vergangenen Wochen Berichten zufolge Militärmanöver und Raketentests. Auf diesem vom Telegramm-Kanal des iranischen Außenministers Abbas Araghtschi veröffentlichten Foto begrüßt Außenminister Abbas Araghtschi (r) den pakistanischen Armeechef Generalfeldmarschall Asim Munir bei seiner Ankunft in Teheran. Foto: Uncredited/dpa/Telegram channel of the the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Zahl der getöteten Soldaten bei Huthi-Angriff steigt auf über 50 Nach dem Raketenangriff der Huthi-Miliz im Jemen ist die Zahl der getöteten Soldaten auf 53 gestiegen. Mehr als 200 weitere Truppen seien bei dem Angriff auf ein Trainingslager verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden in der Provinz Schabwa im Süden mit. Es ist einer der tödlichsten Angriffe der schiitischen Rebellen auf Truppen der Regierung seit der neuen Eskalation im Jemen im September. Zuvor war bei dem Angriff von mehr als 30 Opfern die Rede. Die Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein Armeesprecher teilte mit, die Huthi hätten ein Trainingslager für neue Sicherheitskräfte in Schabwa mit drei Raketen angegriffen. Die örtlichen Behörden sprachen von einer „verräterischen und blutigen Attacke“. Die Huthi-Rebellen bekannten sich zu dem Angriff am Montag und teilten mit, dieser habe saudischen Truppen in dem Gebiet gegolten. Die Miliz erklärte zudem, Saudi-Arabien habe innerhalb von 48 Stunden mehr als 200 Mal mit Bodenraketen und aus der Luft in Sanaa und anderen Provinzen angegriffen und seit der neuen Eskalation mehr als 2.700 Mal. Saudi-Arabien kämpft mit verbündeten Milizen und an Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Jonas Stein Iran meldet Abschuss von US-Kampfdrohne Der Iran hat inmitten neuer militärischer Spannungen mit den USA den Abschuss einer Kampfdrohne gemeldet. Die Drohne vom Typ MQ-9 Reaper sei über der Straße von Hormus von einem neuen und fortschrittlichen Flugabwehrsystem getroffen und zerstört worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Der Agentur Tasnim zufolge haben Irans Streitkräfte seit Kriegsausbruch bereits mehr als 50 Drohnen dieses Typs zerstört. Von der US-Armee lag zunächst keine Bestätigung dafür vor. In der Regel lassen sich die Angaben nicht unabhängig verifizieren. Die im Iran hergestellten Raketen "Zolfaghar" (oben) und «Zolfaghar Bassir» werden von den Streitkräften in einer temporären Ausstellung vor dem Azadi-Turm (Freiheitsturm) präsentiert. Foto: Vahid Salemi/dpa/AP Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Unsere Berichterstattung der vergangenen Wochen über den Iran-Krieg können Sie hier nachlesen.

mit Material von dpa und AFP