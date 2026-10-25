Aktuell gibt es keine Angriffe der USA und Israels auf den Iran. Der Iran-Krieg dürfte damit aber nicht vorbei sein, die Spannungen dauern an. Zudem gibt es immer wieder Attacken auf den Jemen und Saudi-Arabien – mutmaßlich durch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Nach einem Angriff auf ein Schiff könnte es im Persischen Golf nun zudem zu einer Umweltkatastrophe kommen.
Verfolgen Sie die News zum Iran-Krieg und der Lage im Nahen Osten in unserem Live-Blog.
Unsere Berichterstattung der vergangenen Wochen über den Iran-Krieg können Sie hier nachlesen.
mit Material von dpa und AFP