2000 Palästinenser aus ihren Häusern in Hebron vertrieben

Bei der Großoffensive der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind in der Stadt Hebron rund 2000 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. „Ausgewählte Einheiten der Armee sind jetzt dort im Einsatz“, sagte Verteidigungsminister Israel Katz demnach am Samstag dem israelischen Sender Kan. Die 2000 betroffenen Palästinenser dürften nicht zurückkehren, „bevor wir nicht alle Probleme mit der Hamas in Hebron geregelt haben“.

Die israelische Armee hatte nach einem tödlichen Angriff bewaffneter Palästinenser am Freitag eine Großoffensive im besetzten Westjordanland gestartet. Sie drang nach eigenen Angaben in die Stadt Hebron ein, um „präzise, gezielte und gründliche Durchsuchungen“ vorzunehmen.

Zwei Angreifer hatten am Freitagmorgen an einem Kontrollpunkt nahe Hebron das Feuer auf israelische Soldaten eröffnet. Sie töteten nach Armeeangaben zwei 20 und 23 Jahre alte Soldaten und verletzten drei weitere, bevor sie erschossen wurden.