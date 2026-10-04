Die Regierung des Jemens beginnt eine umfassende Militäroperation gegen die Huthi-Miliz. Ziel sei die Rückeroberung sämtlicher Regionen, die sich derzeit unter der Kontrolle der Miliz befinden, heißt es aus Regierungskreisen. Seit Wochen liefern sich die verfeindeten Lager im Jemen wieder schwere Gefechte. Im September hatten die vom Iran unterstützten Huthis in einer Blitzoffensive die gesamte Rotmeerküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und sich damit auch Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab verschafft.
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mit Material von dpa und AFP