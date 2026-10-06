USA schicken offenbar weiteren Flugzeugträger
Das Pentagon schickt Medienberichten zufolge eine dritte Flugzeugträgerkampfgruppe sowie weitere Kriegsschiffe in den Nahen Osten. Das berichten das „Wall Street Journal“ und das Nachrichtenportal „Axios“ unter Berufung auf US-Beamte. Demnach wird erwartet, dass neu entsandte Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge, Marineinfanteristen und Matrosen dort bis Ende November eintreffen. Laut dem „Wall Street Journal“ stocken die USA ihre Truppenpräsenz in der Region um 9.000 bis 10.000 Soldaten auf.
Die Berichte schüren Spekulationen, dass die USA nach den wichtigen Parlamentswahlen Anfang November neue Angriffe auf den Iran starten könnten. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit dem „Time“-Magazin, sagte US-Präsident Donald Trump zuletzt schlicht: „Möglich“.
Das „WSJ“ und «Axios» berichteten übereinstimmend, der Flugzeugträger „USS Theodore Roosevelt“ habe seinen Heimathafen in San Diego am Sonntag verlassen. Am Montag seien weitere Schiffe – darunter ein amphibisches Angriffsschiff – ausgelaufen, hieß es.