Die Huthi-Miliz sorgt in Saudi-Arabien weiter für Unruhe. In der Hauptstadt des Landes werden Explosionen gemeldet. Gleichzeitig bedroht der Iran weiter die Straße von Hormus. Das treibt den Ölpreis und die Inflation. Ein Ende des Konflikts ist derzeit nicht absehbar.

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mit Material von dpa und AFP