Die Huthi-Miliz, die mit dem Iran verbündet ist, sorgt in Saudi-Arabien weiter für Unruhe. Am Flughafen der Hauptstadt Riad wurde der Betrieb nach Angriffen der Huthi eingestellt. Konkrete Informationen gaben die saudischen Behörden allerdings nicht.

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mit Material von dpa und AFP