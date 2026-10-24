Kurz vor den Wahlen in Israel eskaliert die Lage mit dem Westjordanland: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte angekündigt, das von Palästinensern bewohnte Gebiet abzuriegeln. Zuvor waren nach israelischen Angaben bei einem Angriff bewaffneter Palästinenser zwei IDF-Soldaten gestorben. Am Samstag startete die israelische Armee dann eine Großoffensive in dem besetzten Gebiet.
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mit Material von dpa und AFP