Irans Parlament bestätigt den Rüstungsexperten Mehrdad Achlaghi Ketabtschi als neuen Verteidigungsminister. In Richtung Donald Trump spricht er eine Drohung aus.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Am Samstag haben maskierte Männer im Westjordanland Fahrzeuge europäischer Diplomaten attackiert. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Außerdem ist in der Straße von Hormus am Samstag ein Supertanker auf eine Seemine aufgefahren. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Die Straße von Hormus sei geschlossen, betonten die Revolutionsgarden demnach.
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mit Material von dpa und AFP