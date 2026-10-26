Der Grünenpolitiker Anton Hofreiter fordert einen Marineeinsatz gegen Russlands Schattenflotte und wirft der Bundesregierung mangelnde Entschlossenheit vor. Unterdessen soll die Ukraine mit Storm-Shadow-Marschflugkörpern eine russische Raketenfabrik getroffen und dort „umfangreiche Zerstörungen“ angerichtet haben. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf die russische Stadt Woronesch wurden nach Behördenangaben zwei Menschen getötet. Zugleich sorgt die zeitweilige Einschränkung des Satelliten-Internetdienstes Starlink weiter für Diskussionen. Nach Angaben aus Kiew läuft der Dienst inzwischen wieder stabil.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

mit dpa/AFP/epd/KNA