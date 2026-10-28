Im Ukraine-Krieg könnte es neue Bewegung in den diplomatischen Bemühungen geben. US-Präsident Donald Trump kündigte ein baldiges Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an.

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Die Waffenruhe im Ukraine-Krieg soll ausgeweitet werden. Das teilte die amerikanische First Lady Melania Trump in den sozialen Medien mit. Demnach gilt die Feuerpause inzwischen über die ukrainische Stadt Oleschky hinaus in der Region Cherson.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

Wichtige Updates 05:39 Uhr Trump kündigt „sehr bald“ Treffen mit Putin und Selenskyj an 04:51 Uhr Melania Trump verkündet Ausweitung der Waffenruhe 22:22 Uhr Putin: Sind bereit zu Gesprächen mit USA und Ukraine 18:12 Uhr Starlink-Ukraine: Trump lässt durch Anruf bei Musk Drosselung stoppen Louisa Thönig Trump kündigt „sehr bald“ Treffen mit Putin und Selenskyj an US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj angekündigt. „Es wird sehr bald ein Treffen geben“, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. „Ich glaube, dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten“, fügte er mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen hinzu, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg zu beenden. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Melania Trump verkündet Ausweitung der Waffenruhe Die von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Waffenruhe im Süden der Ukraine gilt nach ihren Angaben inzwischen für ein größeres Gebiet. Die zunächst auf die Stadt Oleschky begrenzte Feuerpause sei auf die gesamte Region Cherson ausgeweitet worden, teilte Trump in sozialen Medien mit.



Zudem sei der Zeitplan um zwei Tage vorgezogen worden. Damit solle die Sicherheit der Zivilbevölkerung gewährleistet und die Versorgung mit dringend benötigten Hilfsgütern erleichtert werden, erklärte die amerikanische First Lady. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Selenskyj: Mehr als 100 ballistische Raketen gegen Kiew in zwei Wochen Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut auf den Bedarf seines Landes an Flugabwehrraketen und Verzögerungen bei deren Lieferungen hingewiesen. Moskau habe innerhalb von zwei Wochen mehr als 100 ballistische Raketen gegen die Hauptstadt Kiew und ihr Umland eingesetzt, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.



Es gebe erhebliche Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrsystemen. "Und jeder hört und jeder sieht, dass es für uns gegenwärtig schwierig ist, uns gegen russische ballistische Raketen zu verteidigen", sagte er und verwies auf Opfer und Schäden.





Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Moskau: Drei weitere Tanker mit russischem Diesel unterwegs in die USA Drei weitere Tanker mit russischem Diesel sind nach Angaben der russischen Regierung auf dem Weg in die USA. Ein viertes Schiff werde am Mittwoch in See stechen, sagte der für Energie zuständige stellvertretende Regierungschef Alexander Nowak am Dienstag in Moskau. Ein erstes Schiff mit russischem Diesel hatte bereits in der vergangenen Woche Kurs auf New York genommen. Washington und Moskau hatten sich Anfang Oktober auf ein umstrittenes Dieselabkommen geeinigt. Das von US-Präsident Donald Trump vereinbarte Geschäft war durch Lockerungen der US-Sanktionen ermöglicht worden. Ziel ist es, mit Blick auf die Kongresswahlen am 3. November die Kraftstoffpreise für US-Verbraucher zu senken. Die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten kritisierten die Vereinbarung scharf.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Russisches Außenministerium bestätigt Telefonat mit Putin Das Außenministerium in Moskau hat bestätigt, dass Putin mit den nordischen Ländern Finnland und Norwegen telefoniert hat. Die drei Staatslenker hätten die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA begrüßt, verbreitete das Ministerium bei Telegram.



Putin habe betont, dass es nur dann Frieden geben könne, wenn die Interessen der Russischen Föderation "vollständig und bedingungslos" berücksichtigt würden. Demnach machte Putin die "konfrontative Politik" der EU und der Nato-Staaten dafür verantwortlich, dass der Konflikt in die Länge gezogen würde.



Wladimir Putin führt seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den er zu jedem Zeitpunkt beenden könnte.



Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Finnland und Norwegen telefonieren mit Putin – "ehrliches" Gespräch Der finnische Präsident Alexander Stubb und der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Störe ein Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg geführt. Besprochen worden seien die Ergebnisse der Gespräche zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den US-Gesandten in Oslo in der vergangenen Woche. Das auf Initiative der beiden nordischen Staatenlenker erfolgte Telefongespräch sei „ehrlich und gehaltvoll“ gewesen, erklärte Stubb laut einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag. Zweck des Telefonats mit Putin sei es gewesen, über den Krieg und „die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges sowie zur Förderung von Frieden und Stabilität in Europa“ zu sprechen, hieß es in der Erklärung von Stubb und Störe. In dem Gespräch sei „die Bedeutung einer Deeskalation betont“ worden, hob Störe hervor. „Der Ausgang dieses Krieges wird direkte Folgen für unsere Sicherheit und darüber hinaus für die Sicherheit Europas haben. Um den Krieg zu beenden brauchen wir direkte Gespräche“, fügte Stubb hinzu. Das Gespräch mit Putin habe nach Beratungen mit der Ukraine stattgefunden, hieß es weiter. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Begrenzte Waffenruhe in russisch besetzter ukrainischer Stadt Oleschky in Kraft getreten In der russisch besetzten südukrainischen Stadt Oleschky ist eine örtlich begrenzte Waffenruhe in Kraft getreten. Die russischen Streitkräfte hätten am Dienstag „in der Region Oleschky im Gebiet Cherson ab 04.00 Uhr Moskauer Zeit“ (03.00 Uhr Ortszeit, 02.00 Uhr MEZ) das Feuer eingestellt, teilte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram mit. Dies geschehe „im Rahmen der Vorbereitungen für einen humanitären Einsatz“.



Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez erklärte, die Ukraine komme ihren Verpflichtungen im Rahmen der Waffenruhe nach. „Die Seiten halten sich an die Vereinbarungen, die wir getroffen haben“, teilte er bei Telegram mit.



Das Weiße Haus hatte die von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Waffenruhe für Oleschky zuvor angekündigt. Die Feuerpause soll angesichts gravierender Engpässe bei Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten die Versorgung der Bevölkerung, Hilfslieferungen und die Evakuierung von Zivilisten ermöglichen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Wichtige Brücke in Kiew bei russischem Angriff beschädigt – Zugverkehr eingestellt Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko eine wichtige Dnipro-Brücke beschädigt worden. Der Angriff habe die Südbrücke über den Fluss getroffen, teilte Klitschko am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Auch die Metro-Infrastruktur auf der Brücke wurde demnach beschädigt. Der Zugverkehr über die Brücke sei eingestellt worden, fügten die städtischen Behörden hinzu.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Tobias Köberlein Tote und Verletzte durch Raketen in Kiew Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Abend mindestens ein Mensch getötet worden. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mitteilte. Neben mehreren Gebäuden wurde nach seinen Angaben auch ein Krankenwagen getroffen. Zwei Rettungssanitäter seien dabei verletzt worden. In einem der getroffenen Wohnhäuser könnten Menschen eingeschlossen sein. Die russischen Militärs hatten nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr für diesen Angriff ballistische Raketen eingesetzt. Diese Waffen können nur schwer abgewehrt werden, zumal die Flugabwehr über einen Mangel entsprechender Munition klagt. Das russische Militär nutzt diese Schwäche der Ukrainer zu häufigen Raketenangriffen gegen Ballungszentren in der Ukraine aus. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Tobias Köberlein Hilfsaktion für Frontstadt Oleschky läuft an Die Streitkräfte Russlands und der Ukraine lassen ab Montag die Waffen schweigen für eine Hilfsaktion für die Frontstadt Oleschky in dem von russischen Truppen kontrollierten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson. Nach dem russischen Generalstab bestätigte auch der Generalstab in Kiew, dass ab 3.00 Uhr rund um den Ort für die Dauer einer humanitären Operation eine Feuerpause gelte. Dabei sollen Lebensmittel und Medikamente an die notleidenden Bewohner der Stadt geliefert werden, zudem sollen Vorbereitungen zur Herstellung der Bewegungsfreiheit der Bewohner getroffen werden. Die Stadt ist aktuell vollständig vermint. Die ukrainischen Streitkräfte setzten zeitweise Drohnen ein, um Hilfsgüter in die Stadt zu schaffen. Viele der unbemannten Fluggeräte wurden jedoch von russischen Truppen abgeschossen. Nunmehr sollen nach der Vereinbarung Minen geräumt werden, um einen sicheren Korridor zu schaffen. Unklar ist, ob die rund 2000 verbliebenen Bewohner ihre Stadt verlassen dürfen. Die humanitäre Feuerpause geht auf eine Initiative des Weißen Hauses in Washington zurück. First Lady Melania Trump hatte nach US-Angaben in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Konfliktparteien hätten vereinbart, alle Kampfhandlungen vorübergehend einzustellen, teilte das Weiße Haus mit. Auf diesem undatierten Bild aus einem Video, das am 22. September 2026 von der ukrainischen 34. eigenständigen Marinebrigade „Borysfen“ zur Verfügung gestellt wurde, steigt Rauch aus einem Wohngebiet in der von Russland besetzten Stadt Olesshky in der Region Cherson in der Ukraine auf. Foto: dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner „Weißer Schwan“: Russland modernisiert strategischen Bomber aus der Sowjetzeit

Der Nato-Codename lautet „Blackjack“, in Russland wird er auch romantisiert „Weißer Schwan“ genannt: Russland hält am Langstreckenbomber Tupolew Tu-160 fest. Wie die Botschaft der Russischen Föderation mitteilte, ist die Produktion des strategischen Bombers im Kasaner Flugzeugwerk wieder aufgenommen worden.



Während das Kampfflugzeug von außen beinahe unverändert aussieht, sei das Innere der Maschine überholt worden. Nach Angaben Russlands sind „rund 80 Prozent der Systeme – darunter neue Avionik, Navigation und ein neues Antriebssystem“ modernisiert worden.



Der Überschall-Bomber aus Sowjet-Zeiten ist einer der größten der Welt und kann unter anderem Atomwaffen tragen. Die neue Tu-160M verfüge über neue Triebwerke, ein digitales Instrumentenpanel im Cockpit, und neue Radar- und Navigationausrüstung. Laut russischen Angaben kann die Maschine bis zu zwölf Langstrecken-Marschflugkörper an Bord transportieren.



„Eine der größten Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren, bestand in der Wiederherstellung der industriellen Zusammenarbeit – angefangen bei den Lieferanten von Materialien und Halbfabrikaten. Für eine Reihe von Baugruppen haben wir die technologischen Lieferketten unter Einsatz moderner Technologien praktisch vollständig neu aufgebaut“, teilte Jurij Abrossimow, Geschäftsführer des russischen Luftfahrtkonzerns Tupolew, mit.



Die Tupolew Tu-160 war 1987 in Dienst gestellt worden. Sie war der letzte Bomber aus Sowjetzeiten. Die Maschine war dafür gedacht, sowohl konventionelle als auch nukleare Waffen einsetzen zu können. Die Produktion wurde 1992 eingestellt.





Russland reaktiviert den Langstreckenbomber Tupolew Tu-160. Foto: AFP Botschaft der Russischen Föderation on Twitter / X 🇷🇺 Russland nimmt die Produktion strategischer Raketenbomber vom Typ Tu-160M wieder auf. ✈️ Die Produktion der Tu-160 wurde im Kasaner Flugzeugwerk wieder aufgenommen. Äußerlich ist das Flugzeug unverändert geblieben, im Inneren handelt es sich jedoch praktisch um eine neue… pic.twitter.com/GLjcTUmoyX— Botschaft der Russischen Föderation (@RusBotschaft) October 26, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Deutscher Hersteller Helsing stellt eigenes Luftverteidigungssystem vor Der Münchner Drohnen- und Softwarehersteller Helsing steigt in das Geschäft mit komplexer Flugabwehr ein. Dazu stellte das Rüstungsunternehmen in Berlin das selbst entwickelte Luftverteidigungssystem Contra sowie neue Lenkflugkörper mit der Bezeichnung AD-1 Inferno und AD-2 Ambush vor. Diese seien darauf ausgelegt, auch strahlgetriebene Angriffsdrohnen und Marschflugkörper abzufangen, teilte Helsing mit.



AD-1 Inferno ist nach Unternehmensangaben ein strahlgetriebener Hochgeschwindigkeitslenkflugkörper. Er könne in der Luft kreisen, im Schwarm operieren und Ziele wiederholt bekämpfen. AD-2 Ambush sei ein Lenkflugkörper mit Feststoffraketenmotor für schnelle Abfangeinsätze. Er erreiche Mach 2,5 – also eine Geschwindigkeit von rund 3.000 km/h – und habe eine Reichweite von mehr als 20 Kilometern.



Helsing verwies zur Vorstellung der Systeme auf die Ausweitung der russischen Produktion strahlgetriebener Drohnen und neuer Marschflugkörper. Das Luftverteidigungssystem Contra sei darauf ausgelegt, dieser Bedrohung zu begegnen.



Es führe Sensoren und Effektoren, also die Abfangwaffen, in einem einheitlichen Luftlagebild zusammen. Helsing erklärte, das neue System könne so „Hunderte oder Tausende Drohnen und Flugkörper gleichzeitig erkennen und bekämpfen". Es sei so konzipiert, dass andere Systeme binnen weniger Tage integriert werden können.

Der Stand des Rüstungsunternehmens Helsing steht während der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) auf dem Berlin ExpoCenter Airport. . Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Eileen Wagner Hofreiter fordert Marineeinsatz gegen russische Schattenflotte Der Grünenpolitiker Anton Hofreiter fordert ein entschiedeneres Vorgehen gegen Russlands Schattenflotte. Schiffe, die gegen geltendes Recht verstoßen, müssten in deutschen Seegebieten gestoppt und kontrolliert werden – gegebenenfalls mithilfe der Deutschen Marine. "Die Schiffe sind illegal unterwegs, sie brechen die Gesetze", sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag im Politico-Podcast "Berlin Playbook". Frankreich und Belgien hätten bereits Schiffe der Schattenflotte geentert, während Deutschland trotz zahlreicher Passagen durch seine Seegebiete in den vergangenen Monaten keines dieser Schiffe an Bord kontrolliert habe, kritisierte Hofreiter. Mit meist veralteten Tankern, undurchsichtigen Eigentümerstrukturen und verschleierten Transportwegen versucht Russland seit Jahren, westliche Ölsanktionen zu umgehen. "Deutschland tut nicht genug", so Hofreiter. Für den Grünenpolitiker ist die bisherige deutsche Zurückhaltung vor allem eine Frage des politischen Willens. "Wenn der politische Wille da wäre, könnte man sofort handeln", sagte er. Sollte die Bundespolizei für entsprechende Kontrollen nicht ausreichend ausgestattet sein, müsse das Innenministerium Amtshilfe bei der Bundeswehr anfordern. Zudem plädiert Hofreiter für einen Bundestagsbeschluss, um der Regierung politischen Rückhalt zu geben. Auch ein EU-Mandat sei denkbar, allerdings völkerrechtlich heikel. Der Grünenpolitiker Anton Hofreiter fordert einen Marineeinsatz gegen Russlands Schattenflotte. Foto: Markus Lenhardt/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Eileen Wagner Zwei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf russische Stadt Woronesch Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die südrussische Stadt Woronesch sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens zwei Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Alexander Gussew, am Montag über den Onlinedienst Telegram mit. In der Nacht zum Montag habe die russische Luftabwehr mehr als 70 Drohnen über Woronesch abgeschossen, erklärte Gussew. Die Stadt liegt rund 500 Kilometer südlich von Moskau. Die Angaben der russischen Behörden ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Selenskyj stellt Dreiergespräche mit USA und Russland in Aussicht Nach über viereinhalb Jahren Krieg setzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Hoffnungen in das im November bevorstehende Treffen der Vertreter Russlands, der Ukraine und der USA. „Hauptsache, wir bewegen uns vorwärts in der Diplomatie auf allen Kanälen, gebe Gott, dass dies der Ukraine gelingt“, sagte Selenskyj in einem Interview des ukrainischen Fernsehens. Er hoffe zudem, dass auch Europa an den Verhandlungen beteiligt werde.



Von den Gesprächen selbst erwarte er die Voraussetzungen für einen Gipfel auf höchster Ebene zwischen ihm, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. „Für uns wäre das wichtigste Ergebnis die Möglichkeit eines Dreiergipfeltreffens“, sagte Selenskyj. Denn seiner Ansicht nach könnten nur direkte Gespräche der drei Präsidenten die wichtigsten Probleme lösen, die bisher einen Weg zum Frieden blockieren. Putin hat bisher jedes Treffen mit Selenskyj kategorisch verweigert.



Bei den bevorstehenden Gesprächen im November wolle die Ukraine mehrere wichtige Themen erörtern, sagte Selenskyj weiter. Unter anderem gehe es um eine sogenannte Energie-Feuerpause, bei der sowohl Russland als auch die Ukraine ihre Angriffe auf die Energie-Infrastruktur des jeweiligen Kriegsgegners einstellen. Auch sollten die Kriegsparteien die Möglichkeiten für eine Waffenruhe auf dem Schwarzen Meer ausloten, um in der Region wieder eine freie Schifffahrt zu ermöglichen.



Der amerikanische Chef-Unterhändler Steve Witkoff hatte vor Kurzem mit Vertretern der Ukraine und Russlands das Dreiertreffen der Regierungsdelegationen vereinbart. Ein Tagungsort wurde bisher nicht öffentlich genannt.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, setzte seine Hoffnung auf ein Kriegsende in die neue Runde von Dreiergesprächen. Foto: Michael Kappeler/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

mit dpa/AFP/epd/KNA