Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen Verhandlungen mit Russland massive Angriffe auf die Hauptstadt Kiew und andere Regionen beklagt. „Seit dem Abend haben die russischen ‚Humanisten‘ drei Wellen ballistischer Angriffe auf Kiew abgefeuert“, teilte Selenskyj bei Telegram mit. Bei den Angriffen in der Nacht kamen auch Waffen zum Einsatz, die möglicherweise ein Kriegsverbrechen darstellen. Über Kiew soll ein Sprengkopf mit Streumunition explodiert sein.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

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Derweil hat die Nato der Ukraine gestattet, Waffen bei der Beschaffungsagentur der Allianz zu beschaffen. Damit könne die Ukraine von „Wissen, Fähigkeiten und Expertise“ der Agentur profitieren, hieß es in einer Mitteilung.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

Wichtige Updates Vor 2 Minuten Angriff auf Kiew: Selenskyj nennt neue Details 12:00 Uhr Ukraine erhält 252 Soldatenleichen zurück – Russland 25 08:41 Uhr Sieben Tote nach russischem Beschuss 03:34 Uhr Kiew erneut Ziel russischer Angriffe – Moskaus Bürgermeister meldet Drohnenattacke Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Angriff auf Kiew: Selenskyj nennt neue Details Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Details zum russischen Angriff auf Kiew vergangene Nacht genannt. "Russland hat, neben anderen Waffen, drei ballistische Raketen mit Streumunition gegen Kyiv eingesetzt", schrieb Selenskyj bei X. Eine der Raketen habe das historische Stadtzentrum getroffen. "Klostergebäude, Wohngebäude, Geschäfte, Cafés und andere zivile Gebäude wurden beschädigt."



Selenskyj sprach von einem demaskierenden Angriff, der ganz bewusst auf den Tod von Zivilisten gezielt habe. "Russland hat an seiner Kriegsführung nicht geändert, und Russland unternimmt keine Anstrengungen, die ernsthaftes Interesse an einen Kriegsende erkennen lassen", klagte Selenskyj.



Mit Blick auf die von US-Präsident Trump verhinderten oder gelockerten Sanktionen für Russland, sagte Selenskyj: "Es ist genaus klar, dass, wenn einige Partner den Druck auf Russland verringern, dies nur Putin in seinem Glauben bestärkt, seine Ziele lägen in Reichweite." Es brauche andere Signale, so Selenskyj: "Stärkere Signale". Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X There were reports on efforts to deal with the aftermath of Russian attacks on our cities and communities.Overnight, Russia used, among other weapons, three ballistic missiles with cluster warheads against Kyiv. These missiles are designed to detonate in the air as they… pic.twitter.com/IG45sUYdqj— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Medienbericht: Angriffe auf Raffinerien setzen Rosneft schwer zu



Die Angriffe der Ukraine erfolgten meistens kurz bevor die Reparaturen an einer beschädigten Anlage abgeschlossen seien. Aus den andauernden Reparaturen entstünden derart hohe Kosten, dass Verantwortliche im privaten Rahmen bereits warnten, lange seien diese nicht mehr tragbar.



Gleichzeitig zeigten Maßnahmen zum Schutz der Raffinerien, wie das Anbringen von Netzen, wenig Wirkung gegen Drohnenschwärme. Ersatzteile für Anlagen seien zunehmend schwer zu beziehen, da diese vorwiegend aus dem Westen stammten. Das gehe aus Rosneft-Unterlagen hervor, die Bloomberg offenbar einsehen konnte. Die Drohnenangriffe auf Ölraffinerien in Russland bereiten dem größten Ölkonzern des Landes, Rosneft, offenbar weitreichende Probleme. Die Agentur Bloomberg berichtet am Donnerstag , Verantwortliche bei Rosneft hätten die Sorge, dass der Krieg schon in wenigen Monaten bleibende Schäden an der gesamten Branche verursachen könnte. Mehrere Anlagen, darunter die größte des Konzerns, seien ausgefallen oder würden nur weit unter ihrer Kapazität produzieren, berichtet Bloomberg weiter.Die Angriffe der Ukraine erfolgten meistens kurz bevor die Reparaturen an einer beschädigten Anlage abgeschlossen seien. Aus den andauernden Reparaturen entstünden derart hohe Kosten, dass Verantwortliche im privaten Rahmen bereits warnten, lange seien diese nicht mehr tragbar.Gleichzeitig zeigten Maßnahmen zum Schutz der Raffinerien, wie das Anbringen von Netzen, wenig Wirkung gegen Drohnenschwärme. Ersatzteile für Anlagen seien zunehmend schwer zu beziehen, da diese vorwiegend aus dem Westen stammten. Das gehe aus Rosneft-Unterlagen hervor, die Bloomberg offenbar einsehen konnte. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Ukraine erhält 252 Soldatenleichen zurück – Russland 25 Russland und die Ukraine haben erneut die Leichen Hunderter Soldaten ausgetauscht. Der Ukraine seien 252 Leichen übergeben worden, "bei denen es sich nach Angaben der russischen Seite um ukrainische Armeeangehörige handelt", teilte der zuständige Kiewer Stab mit. Die Toten müssten nun identifiziert werden. Russland erhielt nach Moskauer Angaben 25 Soldatenleichen zurück. Der Austausch fand erneut am Grenzübergang Nowaja Guta zwischen Belarus und der Ukraine statt. Beide Seiten dankten dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) für Hilfe bei der Aktion. Генеральний штаб ЗСУ on Twitter / X 252 Ukrainian Defenders returned home "ON THE SHIELD"On 22 October, as part of repatriation activities, 252 bodies (remains) were returned to Ukraine which, according to the russian side, belong to Ukrainian Defenders.An integral part of this process is the work of the search… pic.twitter.com/bgHt4DrlYa— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 22, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Nato erlaubt der Ukraine Waffenkäufe über Beschaffungsagentur der Allianz Die Nato erlaubt der Ukraine nach eigenen Angaben den Kauf von Waffen über die Beschaffungsagentur der Allianz. Die Nato-Beschaffungsagentur NSPA (Nato Support and Procurement Agency) erklärte am Donnerstag, dass Kiew einer besonderen Kooperationspartnerschaft beigetreten sei, an der sechs Mitgliedstaaten des Bündnisses beteiligt sind. Damit könne die Ukraine von „Wissen, Fähigkeiten und Expertise“ der Agentur profitieren, hieß es in einer Mitteilung. Ein NSPA-Vertreter erläuterte, die Ukraine könne nun Waffen auf einer Einzelfall-Basis über die Agentur beschaffen. Die Partnerschaft werde helfen, die ukrainische Industrie „enger mit Wachstumsmöglichkeiten zu verbinden“, erklärte Jacqueline Borsboom, NSPA-Direktorin für Einsatzunterstützung. Gleichzeitig könnten die Nato-Länder und ihre Partner, „von der kampferprobten Innovationskraft und Einsatzerfahrung“ der Ukraine lernen.

Mit dem Schritt wird die Zusammenarbeit zwischen Nato und der Ukraine weiter verstärkt. Einen Beitritt zum Bündnis haben die USA vorerst ausgeschlossen. Die Nato hilft jetzt bereits bei der Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine und betreibt ein gemeinsames Zentrum, um Erkenntnisse aus Russlands Angriffskrieg zu gewinnen.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Mutmaßlicher Russland-Spion in Brandenburg gefasst Die Bundesanwaltschaft hat in Brandenburg einen mutmaßlichen russischen Spion festnehmen lassen. Der Ukrainer soll unter anderem militärisch relevante Informationen gesammelt und dafür auch Kontakte in die europäische Rüstungsindustrie genutzt haben, so der Vorwurf der Karlsruher Behörde. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Schwerer Luftangriff auf Kiew – offenbar mit Streumunition Bei dem Angriff auf die ukrainische Hauptstadt sind in der Nacht ukrainischen Berichten zufolge diverse Munitionsarten zum Einsatz gekommen. Der "Kyiv Independet" berichtet, Russland habe mit Iskander-Marschflugkörpern, Hyperschall-Raketen vom Typ Zircon, Onyx-Anti-Schiff-Raketen sowie jet-getriebenen Drohnen angegriffen.



Die Angaben stammen demnach von der ukrainischen Luftwaffe. Mindestens eine Person sei ums Leben gekommen, 24 Menschen seien verletzt. Dem Bericht zufolge habe der Angriff vor allem der Transport- und medizinischen Infrastruktur gegolten.



Aus dem Umfeld des ukrainischen Präsidenten heißt es zudem, eine der Iskander-Raketen habe einen Sprengkopf mit Streumunition getragen. Sergey Beskrestnow, ein Berater Selenskys, gab bei Facebook an, ein K5-Sprengkopf sei über Kiew explodiert. "Dieser Sprengkopf detoniert über dem Boden und ist darauf ausgelegt, auf einer Fläche von 400 mal 400 Metern maximalen Schaden an Menschen und Material anzurichten."



Der Angriff habe keinen militärischen Zweck gehabt, so Beskrestnow weiter. "Das Ziel war es, einen Teil der Altstadt zu zerstören und so viele Menschen wie möglich zu verletzen."

Der Einsatz von Streumunition kann als Kriegsverbrechen gewertet werden, besonders dann, wenn er in dicht besiedeltem Gebiet erfolgt. Ein Mann betrachtet einen Krater nach einem russischen Raketenangriff in Kiew, bei dem Wohnhäuser zertört wurden. Efrem Lukatsky/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Ukrainischer Drohnenschwarm über Russland abgefangen Die Ukraine hat in der Nacht mit mehreren Hundert Drohnen Russland angegriffen. Laut dem Verteidigungsministerium wurden 808 ukrainische Drohnen abgeschossen. 163 Drohnen steuerten laut Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin auf die russische Hauptstadt zu. Zwei Menschen wurden demnach verletzt. Der Gouverneur von Tula erklärte, die russische Luftabwehr habe 70 Drohnen zerstört. In der Region Lipezk wurde nach Angaben des örtlichen Gouverneurs ein Mann verletzt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Sieben Tote nach russischem Beschuss In der Ukraine sind in der Nacht sieben Menschen bei Angriffen aus Russland ums Leben gekommen. Im nordostukrainischen Sumy wurde nach Behördenangaben vom Donnerstag in der Nacht ein Mann getötet. In Charkiw kam demnach eine Frau ums Leben, zudem drei Menschen in Saporischschja und zwei in der Region Donezk.



Die Hauptstadt Kiew wurde ebenfalls angegriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte in Onlinenetzwerken, dass bei Angriffen 15 Menschen verletzt worden seien. Die U-Bahn-Infrastruktur an einer Brücke sei durch Angriffe beschädigt worden. Dies führte nach Behördenangaben zu Verkehrseinschränkungen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Kiew erneut Ziel russischer Angriffe – Moskaus Bürgermeister meldet Drohnenattacke Kiew ist erneut Ziel heftiger russischer Angriffe geworden. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko am frühen Donnerstagmorgen im Onlinedienst X mitteilte, schlugen die ganze Nacht über Raketen in der ukrainischen Hauptstadt ein. Die Bewohner mussten demnach in Schutzräume ausweichen, sechs Menschen wurden verletzt. Die ukrainische Luftwaffe warnte in den frühen Morgenstunden vor „weiteren ballistischen Raketen in Richtung Kiew“ und forderte die Bewohner auf, in Schutzräumen zu bleiben.



Auch aus Moskau wurden Angriffe gemeldet. Der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, teilte mit, dass in der Nacht 630 Drohnen in Richtung der Region gestartet worden seien. Die meisten von ihnen wurden demnach von der russischen Lufta

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Russische Raketen treffen Kiew Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Militärangaben von Russland am späten Abend mit ballistischen Raketen beschossen worden. Die höchste Alarmstufe wurde um 22.06 Uhr Ortszeit (21.06 Uhr MESZ) ausgelöst. Nur zwei Minuten später meldete die ukrainische Luftwaffe den Anflug mehrerer Raketen. Medien berichteten von lauten Explosionen über der Stadt.



Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass Wohnhäuser und eine Tankstelle auf dem östlichen Ufer des Dnipro von herabfallenden Trümmern beschädigt worden seien. Es gebe mindestens einen Verletzten. Nicht auszuschließen sei, dass noch Menschen aus den beschädigten Gebäuden gerettet werden müssten. Ein genauerer Überblick über Opfer und Schäden stand aus. In der Nacht zuvor hatten russische Drohnen Kiew attackiert. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Trump spricht über mögliches Ende des Ukraine-Kriegs: "So nah dran wie noch nie“ US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich über ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs geäußert. „Vielleicht sind wir jetzt so nah dran wie noch nie“, sagte er am Mittwoch in Washington. Jedenfalls sei eine Einigung seiner Einschätzung nach nähergerückt.



Trump äußerte sich nach einem Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Witkoff hatte die Diskussionen als „konstruktiv“ bezeichnet. Es gebe aber „noch wichtige Arbeit zu erledigen“, sagte er weiter. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Selenskyj befürwortet Gespräche mit den USA und Russland „so bald wie möglich“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für schnellstmögliche Verhandlungen mit den USA und Russland über ein Ende des Ukraine-Krieges ausgesprochen. „Wir haben erfahren, dass Russland einem trilateralen Treffen zwischen unseren Teams positiv gegenübersteht“, sagte Selenskyj am Mittwoch zu Journalisten in Kiew. „Die amerikanische Seite schlägt vor, dieses Treffen so bald wie möglich zu organisieren. Wir sind dafür“, fügte er hinzu. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Louisa Thönig Selenskyj: Wäre mit Status quo an Frontlinie einverstanden Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nach eigenen Angaben bereit, im Ukraine-Krieg die derzeitigen Frontlinien zu akzeptieren und damit den langjährigen Konflikt zu beenden. "Ja, wir müssen jetzt die Frontlinien einfrieren", sagte er im Gespräch des US-Senders Fox News und ergänzte: "Ich denke, das ist ein echter Weg, diesen Krieg zu beenden."



Er war gefragt worden, ob er "ein Friedensabkommen akzeptieren würde, das den Status quo berücksichtige, sodass man weiterhin 75 Prozent oder mehr seines Landes behält, unabhängig davon, wie der Konflikt begonnen hatte." Selenskyj sagte zudem, dass das Einfrieren der Frontlinien und eine Waffenruhe das "absolute Minimum" sei, "was wir heute von Russland fordern."



Selenskyjs Position ist nicht neu. Die Ukraine hat mehrfach ein Einstellen der Kämpfe entlang des jetzigen Frontverlaufs vorgeschlagen. Russland lehnt dies ab mit der Begründung, man gebe damit der Ukraine nur eine Atempause zur Wiederaufrüstung. Kremlchef Wladimir Putin behauptet, dass seine Truppen ständig weiter vorrücken, und auch US-Präsident Donald Trump neigt zu dieser Sichtweise. Tatsächlich hat die ukrainische Armee den russischen Vormarsch in diesem Sommer gestoppt und an einigen Abschnitten sogar zurückgedrängt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Witkoff nennt Putin "Menschenfreund" Nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hat unter anderem der russische Sender "RT" ein Statement von Trumps Sondergesandtem übertragen. Ein Ausschnitt verbreitet sich nun in den sozialen Medien: Donald Trump sei ein "Menschenfreund", so Witkoff, bevor er hinzufügt: "Sie sind auch ein Menschenfreund." Mit seinem Kugelschreiber zeigt er auf die ihm gegenüber sitzende Person, bei der es sich offenbar um Wladimir Putin handelt. "Ich danke erneut dafür." Wofür sich Witkoff genau bedankt, bleibt unklar: Putin hatte vor vier Jahren den Einmarsch in die Ukraine befohlen, in dessen Folge Tausende Menschen ihr Leben verloren. Anton Gerashchenko on Twitter / X Steve Witkoff to Putin:You talk so much about my president, President Trump, being a humanitarian. You are a humanitarian also, sir, and I salute that, I commend you, and I thank you again. https://t.co/NRyw2YiMDD pic.twitter.com/Yuf07JkQ2I— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 21, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

mit dpa/AFP/epd/KNA