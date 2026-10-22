Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den neuen Verhandlungen mit Russland massive Angriffe auf die Hauptstadt Kiew und andere Regionen beklagt. „Seit dem Abend haben die russischen ‚Humanisten‘ drei Wellen ballistischer Angriffe auf Kiew abgefeuert“, teilte Selenskyj bei Telegram mit. Bei den Angriffen in der Nacht kamen auch Waffen zum Einsatz, die möglicherweise ein Kriegsverbrechen darstellen. Über Kiew soll ein Sprengkopf mit Streumunition explodiert sein.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Derweil hat die Nato der Ukraine gestattet, Waffen bei der Beschaffungsagentur der Allianz zu beschaffen. Damit könne die Ukraine von „Wissen, Fähigkeiten und Expertise“ der Agentur profitieren, hieß es in einer Mitteilung.
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mit dpa/AFP/epd/KNA