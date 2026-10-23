Seit Tagen steht der Starlink-Dienst Starshield im Zentrum des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine: Während die Ukraine eine Drosselung des militärischen Kommunikationsdienstes beklagt, gibt US-Präsident Donald Trump vor, das System sei wieder zurück.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Starlink gehört dem US-Unternehmer Elon Musk. Der erklärte, „alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung“ des Starshield-Systems würden vom US-Militär und letztlich vom US-Präsidenten entschieden. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich unterdessen zu einer Wiederaufnahme von Dreiergesprächen mit der Ukraine und den USA bereit erklärt.
Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.
mit dpa/AFP/epd/KNA