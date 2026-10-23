Seit Tagen steht der Starlink-Dienst Starshield im Zentrum des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine: Während die Ukraine eine Drosselung des militärischen Kommunikationsdienstes beklagt, gibt US-Präsident Donald Trump vor, das System sei wieder zurück.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Newsletter bereits abonniert! Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie hier.

Starlink gehört dem US-Unternehmer Elon Musk. Der erklärte, „alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung“ des Starshield-Systems würden vom US-Militär und letztlich vom US-Präsidenten entschieden. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich unterdessen zu einer Wiederaufnahme von Dreiergesprächen mit der Ukraine und den USA bereit erklärt.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

Wichtige Updates 22:22 Uhr Putin: Sind bereit zu Gesprächen mit USA und Ukraine 18:12 Uhr Starlink-Ukraine: Trump lässt durch Anruf bei Musk Drosselung stoppen 13:43 Uhr Angriff auf Kiew: Selenskyj nennt neue Details 12:00 Uhr Ukraine erhält 252 Soldatenleichen zurück – Russland 25 Vivien Valentiner Ukraine meldet weiterhin Probleme mit Starshield Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge immer noch Probleme bei der Nutzung des für die Kriegsführung wichtigen militärischen Kommunikationssystems Starshield. „Auch heute Vormittag sind noch Fälle von Signalverlust zu beobachten“, hieß es am Freitag aus Kreisen des Verteidigungsministeriums. Es gebe „keine Bestätigung dafür, dass die Einschränkungen aufgehoben wurden“.



Die Führung in Kiew beklagt seit Tagen eine Drosselung des Internet-Kommunikationssystems Starlink und der dazugehörigen Variante Starshield. US-Medien hatten unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter berichtet, der Tech-Milliardär Elon Musk habe eine Einschränkung des von seinem Unternehmen SpaceX zur Verfügung gestellten Dienstes angeordnet.



Musk hingegen erklärte, „alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung“ des Starshield-Systems würden vom US-Militär und letztlich vom Präsidenten entschieden. Am Donnerstag erklärte dann US-Präsident Donald Trump, dass Starshield wieder „zurück“ sei. „Ich möchte nichts dazu sagen, ob ich angerufen habe oder ob jemand anders angerufen hat – das macht keinen Unterschied“, antwortete Trump auf Fragen von Journalisten, ob er mit Musk gesprochen habe. „Ich schätze, unterm Strich hat er es wieder eingeschaltet“, sagte Trump.



Der Starlink-Dienst spielt eine wichtige Rolle bei der Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte an der Front und ist auch für die Steuerung von Drohnen beziehungsweise deren Abwehr wichtig.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Trump bestätigt Bericht: Musk hat Starlink-Drosselung aufgehoben Der SpaceX-Gründer Elon Musk hat die Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump wieder aufgehoben. Einen Medienbericht, wonach Musk dies auf Anweisung Trumps getan habe, wollte der Präsident hingegen nicht kommentieren. "Ob ich angerufen habe oder ob jemand anderes angerufen hat, spielt keine Rolle", sagte er in Washington. Wichtig sei, dass Musk die Drosselung des Satelliteninternet-Dienstes Starlink rückgängig gemacht habe. Dieser gehört zu Musks Weltraumfirma SpaceX. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Putin: Sind bereit zu Gesprächen mit USA und Ukraine Nach einem Gespräch mit US-Unterhändler Steve Witkoff über ein Ende des Ukraine-Kriegs zeigt sich Kremlchef Wladimir Putin verhandlungsbereit. "Wir haben vereinbart, dass wir bereit sind, unsere dreiseitigen Kontakte wieder aufzunehmen", sagte Putin dem kremlnahen Korrespondenten des Staatsfernsehens, Pawel Sarubin, mit Blick auf frühere Gespräche mit US- und ukrainischen Vertretern. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Selenskyj: Nichts Persönliches zwischen Trump und mir Angesichts des verstärkten Drucks der USA auf sein Land warnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj US-Präsident Donald Trump vor weiteren Zugeständnissen an Russland. „Meine Haltung zu Putin ist sehr klar. Ich denke, wenn wir die Sanktionen aufheben, machen wir ihn stärker“, sagte Selenskyj in einem Interview des US-Senders CNN. Er fügte hinzu: „Es ist nichts Persönliches zwischen mir und Präsident Trump, und natürlich bin ich gegen jede Aufhebung von Sanktionen.“



Die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine haben sich in den vergangenen Wochen stark verschlechtert. Selenskyj hatte gesagt, Trump befinde sich „auf der falschen Seite der Geschichte“, nachdem dieser mit Kremlchef Wladimir Putin einen Diesel-Deal geschlossen und Sanktionen gegen Russland aufgehoben hatte. Zudem gab es Berichte über eine von SpaceX-Gründer Elon Musk angeordnete Drosselung des für die ukrainische Armee sehr wichtigen Satelliteninternets Starlink.



Selenskyj sagte nun, die Spannungen zwischen seinem Land und den USA hätten nichts mit Personen zu tun. Zugleich warnte er, Putin habe nicht die Absicht, den Krieg zu beenden. Selenskyj sagte weiter, sein Treffen mit US-Unterhändler Steve Witkoff in Oslo sei produktiv gewesen, doch sei er nicht von Putins Friedenswillen überzeugt. Kiew war auch am Donnerstag russischen Angriffen ausgesetzt. US-Präsident Donald Trump (r) schüttelt dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor Beginn eines bilateralen Treffens am Rande des jährlichen Weltwirtschaftsforums (WEF), die Hand. Foto: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/dpa/Planet Pix via ZUMA Press Wire Selenskyj: Verbündete dürfen Sanktionen nicht aufheben „Putin spielt, wissen Sie, er ist ein Spieler“, sagte Selenskyj und fügte hinzu, es sei bedauerlich, weil Putin mit dem Leben anderer Menschen spiele. „Deshalb erwarten wir von unseren Partnern, dass sie ihm nicht die Möglichkeit geben, stärker zu werden und uns zu brechen.“



Selenskyj bekräftigte die Bereitschaft, die derzeitigen Frontlinien einzufrieren, um eine Waffenruhe und ein Ende der Tötungen zu erreichen sowie zu ermöglichen, sich hinzusetzen und zu reden. Er machte aber deutlich, dass ein Abtreten von Gebieten, die unter ukrainischer Kontrolle stehen, nicht infrage komme. Sein Land benötige von den Verbündeten vor allem zwei Dinge: „Die Sanktionen gegen Putin nicht aufheben (...) und uns bessere Raketen geben.“

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Vivien Valentiner Putin: Bereit zu Gesprächen mit Ukraine und USA – Forderung nach dauerhafter Lösung Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zu einer Wiederaufnahme von Dreiergesprächen mit der Ukraine und den USA bereit erklärt – und zugleich auf eine dauerhafte Beilegung des Ukraine-Konflikts gepocht. Dabei müsse es um Sicherheitsgarantien im Rahmen einer endgültigen Friedensvereinbarung gehen und nicht um eine „kurzfristige“ Waffenruhe, sagte Putin am Donnerstag einem Reporter des russischen Staatsfernsehens.



„Das Ziel dieser Gespräche wird sein, die Frage der Gewährleistung der Sicherheit sowohl der Ukraine als auch Russlands zu behandeln“, sagte Putin. Dies müsse „im Rahmen eines endgültigen Abkommens“ geschehen und nicht nach einer „kurzen Unterbrechung der Kampfhandlungen“.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Starlink-Ukraine: Trump lässt durch Anruf bei Musk Drosselung stoppen Neue Kehrtwende im Streit um die Drosselung ukrainischer Drohnen durch Elon Musks Satellitensystem Starlink: US-Präsident Donald Trump hat den Milliardär nach Informationen des „Wall Street Journal“ persönlich angerufen und aufgefordert, die Beschränkungen aufzuheben. Erste Berichte aus der Ukraine deuten darauf hin, dass die militärische Starshield-Technik seit Donnerstag wieder weitgehend normal funktioniert. Eine vollständige Wiederherstellung ist noch nicht bestätigt. Die von Musk persönlich angeordnete Drosselung hatte ukrainische Abfangdrohnen bei der Abwehr russischer Luftangriffe erheblich beeinträchtigt. Trump hatte zuvor bestritten, für die Einschränkungen verantwortlich zu sein. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Paulina Cwiartka Tote und Verletzte nach russischen Angriffen Bei einem russischen Angriff sind zwei Menschen im Südosten der Ukraine ums Leben gekommen. Der Angriff habe ein Privathaus in Saporischschja getroffen, teilte die Militärverwaltung mit. Ein Mann (37) und eine Frau (38) kamen demnach ums Leben. Zur Art der Attacke machten die Behörden zunächst keine Angaben. Ebenfalls infolge eines Einschlags in ein Wohnhaus wurden in dem westlich von Kiew gelegenen Gebiet Schytomyr neun Menschen verletzt, wie der Chef der Militärverwaltung der Region, Witalij Bunetschko, bei Telegram schrieb. Darunter seien zwei Minderjährige. Zwei Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Russland setzte demnach eine Drohne ein. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Ukrainischer Geheimdienst macht Detail zu neuem russischen Marschflugkörper öffentlich



Die Waffe kann laut GRU-Angaben je nach Typ 50 Kilogramm oder 100 Kilogramm Sprengstoff transportieren und fliegt bei einer maximalen Geschwindigkeit von 800 km/h etwa 1200 Kilometer weit. "Filin" gehört zu einer Reihe russischer Raketen und Flugsysteme, die günstig zu produzieren sind und vom Boden aus gestartet werden können. Viele der balistischen Rakteten Russlands benötigen bislang Flugzeuge zum Start – die wiederrum ins Visier ukrainischer Drohnenattacken geraten. Der ukrainische Militärgeheimdienst GRU hat Details und 3D-Modelle eines neuen russischen Marschflugkörpers veröffentlicht. Über das GRU-eigene Portal "War&Sanctions" verbreiteten die Ukraine am Donnerstag unter anderem die Leistungsdaten der "Filin" sowie eine Liste der elektronischen Bauteile samt deren Herkunft. Häufig genannt werden dabei die USA und China. Aus der VR soll laut GRU unter anderem das Trägheitsnavigationssystem stammen, mit dem die "Filin" ins Ziel steuert.Die Waffe kann laut GRU-Angaben je nach Typ 50 Kilogramm oder 100 Kilogramm Sprengstoff transportieren und fliegt bei einer maximalen Geschwindigkeit von 800 km/h etwa 1200 Kilometer weit. "Filin" gehört zu einer Reihe russischer Raketen und Flugsysteme, die günstig zu produzieren sind und vom Boden aus gestartet werden können. Viele der balistischen Rakteten Russlands benötigen bislang Flugzeuge zum Start – die wiederrum ins Visier ukrainischer Drohnenattacken geraten. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Ukrainische Behörden: Familien müssen Kramatorsk und Slowjansk verlassen Wegen des Vormarschs der russischen Armee müssen Familien mit Kindern auf Anordnung den ukrainischen Behörden die Städte Kramatorsk und Slowjansk im Osten des Landes verlassen. Das Gebiet der sogenannten verpflichtenden Evakuierung werde ausgedehnt und umfasse nun „alle Ortschaften der Ballungsräume Kramatorsk und Slowjansk“, erklärte der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Er gab nicht an, wie viele Menschen betroffen sind.



Die Sicherheitslage in den genannten Gebieten verschlechtere sich ständig, gab Filaschkin an. Die russische Armee greife beide Städte „jeden Tag“ an. „Mit Kindern vor Ort zu bleiben stellt ein nicht zu rechtfertigendes Risiko dar“, erklärte der Gouverneur weiter. Beide Städte sind Teil des Festungsgürtels im Donbass, eine stark befestigte Verteidigungslinie im Osten der Ukraine. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Angriff auf Kiew: Selenskyj nennt neue Details Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Details zum russischen Angriff auf Kiew vergangene Nacht genannt. "Russland hat, neben anderen Waffen, drei ballistische Raketen mit Streumunition gegen Kyiv eingesetzt", schrieb Selenskyj bei X. Eine der Raketen habe das historische Stadtzentrum getroffen. "Klostergebäude, Wohngebäude, Geschäfte, Cafés und andere zivile Gebäude wurden beschädigt."



Selenskyj sprach von einem demaskierenden Angriff, der ganz bewusst auf den Tod von Zivilisten gezielt habe. "Russland hat an seiner Kriegsführung nicht geändert, und Russland unternimmt keine Anstrengungen, die ernsthaftes Interesse an einen Kriegsende erkennen lassen", klagte Selenskyj.



Mit Blick auf die von US-Präsident Trump verhinderten oder gelockerten Sanktionen für Russland, sagte Selenskyj: "Es ist genaus klar, dass, wenn einige Partner den Druck auf Russland verringern, dies nur Putin in seinem Glauben bestärkt, seine Ziele lägen in Reichweite." Es brauche andere Signale, so Selenskyj: "Stärkere Signale". Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on Twitter / X There were reports on efforts to deal with the aftermath of Russian attacks on our cities and communities.Overnight, Russia used, among other weapons, three ballistic missiles with cluster warheads against Kyiv. These missiles are designed to detonate in the air as they… pic.twitter.com/IG45sUYdqj— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Medienbericht: Angriffe auf Raffinerien setzen Rosneft schwer zu



Die Angriffe der Ukraine erfolgten meistens kurz bevor die Reparaturen an einer beschädigten Anlage abgeschlossen seien. Aus den andauernden Reparaturen entstünden derart hohe Kosten, dass Verantwortliche im privaten Rahmen bereits warnten, lange seien diese nicht mehr tragbar.



Gleichzeitig zeigten Maßnahmen zum Schutz der Raffinerien, wie das Anbringen von Netzen, wenig Wirkung gegen Drohnenschwärme. Ersatzteile für Anlagen seien zunehmend schwer zu beziehen, da diese vorwiegend aus dem Westen stammten. Das gehe aus Rosneft-Unterlagen hervor, die Bloomberg offenbar einsehen konnte. Die Drohnenangriffe auf Ölraffinerien in Russland bereiten dem größten Ölkonzern des Landes, Rosneft, offenbar weitreichende Probleme. Die Agentur Bloomberg berichtet am Donnerstag , Verantwortliche bei Rosneft hätten die Sorge, dass der Krieg schon in wenigen Monaten bleibende Schäden an der gesamten Branche verursachen könnte. Mehrere Anlagen, darunter die größte des Konzerns, seien ausgefallen oder würden nur weit unter ihrer Kapazität produzieren, berichtet Bloomberg weiter.Die Angriffe der Ukraine erfolgten meistens kurz bevor die Reparaturen an einer beschädigten Anlage abgeschlossen seien. Aus den andauernden Reparaturen entstünden derart hohe Kosten, dass Verantwortliche im privaten Rahmen bereits warnten, lange seien diese nicht mehr tragbar.Gleichzeitig zeigten Maßnahmen zum Schutz der Raffinerien, wie das Anbringen von Netzen, wenig Wirkung gegen Drohnenschwärme. Ersatzteile für Anlagen seien zunehmend schwer zu beziehen, da diese vorwiegend aus dem Westen stammten. Das gehe aus Rosneft-Unterlagen hervor, die Bloomberg offenbar einsehen konnte. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Ukraine erhält 252 Soldatenleichen zurück – Russland 25 Russland und die Ukraine haben erneut die Leichen Hunderter Soldaten ausgetauscht. Der Ukraine seien 252 Leichen übergeben worden, "bei denen es sich nach Angaben der russischen Seite um ukrainische Armeeangehörige handelt", teilte der zuständige Kiewer Stab mit. Die Toten müssten nun identifiziert werden. Russland erhielt nach Moskauer Angaben 25 Soldatenleichen zurück. Der Austausch fand erneut am Grenzübergang Nowaja Guta zwischen Belarus und der Ukraine statt. Beide Seiten dankten dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) für Hilfe bei der Aktion. Генеральний штаб ЗСУ on Twitter / X 252 Ukrainian Defenders returned home "ON THE SHIELD"On 22 October, as part of repatriation activities, 252 bodies (remains) were returned to Ukraine which, according to the russian side, belong to Ukrainian Defenders.An integral part of this process is the work of the search… pic.twitter.com/bgHt4DrlYa— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 22, 2026 Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Nato erlaubt der Ukraine Waffenkäufe über Beschaffungsagentur der Allianz Die Nato erlaubt der Ukraine nach eigenen Angaben den Kauf von Waffen über die Beschaffungsagentur der Allianz. Die Nato-Beschaffungsagentur NSPA (Nato Support and Procurement Agency) erklärte am Donnerstag, dass Kiew einer besonderen Kooperationspartnerschaft beigetreten sei, an der sechs Mitgliedstaaten des Bündnisses beteiligt sind. Damit könne die Ukraine von „Wissen, Fähigkeiten und Expertise“ der Agentur profitieren, hieß es in einer Mitteilung. Ein NSPA-Vertreter erläuterte, die Ukraine könne nun Waffen auf einer Einzelfall-Basis über die Agentur beschaffen. Die Partnerschaft werde helfen, die ukrainische Industrie „enger mit Wachstumsmöglichkeiten zu verbinden“, erklärte Jacqueline Borsboom, NSPA-Direktorin für Einsatzunterstützung. Gleichzeitig könnten die Nato-Länder und ihre Partner, „von der kampferprobten Innovationskraft und Einsatzerfahrung“ der Ukraine lernen.

Mit dem Schritt wird die Zusammenarbeit zwischen Nato und der Ukraine weiter verstärkt. Einen Beitritt zum Bündnis haben die USA vorerst ausgeschlossen. Die Nato hilft jetzt bereits bei der Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine und betreibt ein gemeinsames Zentrum, um Erkenntnisse aus Russlands Angriffskrieg zu gewinnen.

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Philipp Luther Mutmaßlicher Russland-Spion in Brandenburg gefasst Die Bundesanwaltschaft hat in Brandenburg einen mutmaßlichen russischen Spion festnehmen lassen. Der Ukrainer soll unter anderem militärisch relevante Informationen gesammelt und dafür auch Kontakte in die europäische Rüstungsindustrie genutzt haben, so der Vorwurf der Karlsruher Behörde. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

mit dpa/AFP/epd/KNA