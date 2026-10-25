Die Ukraine hat einem Medienbericht zufolge eine Raketenfabrik in Russland angegriffen und „umfangreiche Zerstörungen“ angerichtet. Gelang der Angriff dank Starlink? Noch immer ist unklar, ob die Einschränkung des Satelliten-Internetdienstes auf Elon Musk oder die US-Regierung zurückzuführen ist. Ein Medienbericht enthüllte zuletzt, dass der Tech-Milliardär selbst dafür verantwortlich sein könnte. Unterdessen scheint der Dienst in der Ukraine aber wieder stabil zu laufen.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

mit dpa/AFP/epd/KNA