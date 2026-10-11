Auf Truth Social meldet US-Präsident Donald Trump, es gebe eine „Energie-Waffenruhe“ zwischen Russland und der Ukraine. Am Samstag hatte Trump vor Journalisten einen neuen Präsidenten für die Ukraine gefordert. Der amtierende ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor den Diesel-Deal mit Wladimir Putin kritisiert.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Russland will nach Angaben von Trump große Mengen Diesel an die USA und den Weltmarkt liefern. Trump erklärte am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, dies habe er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart, um die Preise zu senken.
Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.
mit dpa/AFP/epd/KNA