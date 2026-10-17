Der Krieg in der Ukraine geht unvermindert weiter. Eine Woche nach Abschluss eines umstrittenen Diesel-Deals mit Moskau hat US-Präsident Donald Trump geplante Sanktionen gegen Russland vorerst gestoppt. Per Dekret setzte er am Freitag (Ortszeit) ein im vergangenen Monat beschlossenes Sanktionspaket aus, das sich insbesondere gegen den russischen Energiesektor richtete. Trump begründete das Vorgehen mit dem nationalen Interesse der USA.

Montag, Mittwoch, Freitag Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Vielen Dank!

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„Ich verzichte auf die Anwendung der im Graham Act vorgesehenen Sanktionen, Beschränkungen und Zölle“, hieß es in dem vom Weißen Haus veröffentlichten Erlass. Dies geschehe unter Berufung auf das „nationale Interesse der Vereinigten Staaten“. Indes wurden bei Angriffen auf die ukrainischen Städte Cherson und Saporischschja zahlreiche Menschen getötet.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

Wichtige Updates 07:27 Uhr Trump legt geplante Zölle gegen Russland auf Eis 12:50 Uhr Nach Diesel-Deal: Selenskyj warnt vor weiteren Lockerungen bei Sanktionen 10:30 Uhr Ein Toter und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine 02:57 Uhr Trump über Selenskyj: „Kein guter Mann für uns zum Verhandeln“ Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Duygu Arin Kremser Moskau erfreut über Trumps Zoll-Aussetzung Moskau hat die Aussetzung von neuen US-Strafmaßnahmen in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine als "wichtigen und wahrhaft historischen Moment" gelobt. Der Schritt fördere den Dialog und die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit, teilte der für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit zuständige Kreml-Beauftragte Kirill Dmitrijew bei Telegram mit. Knapp einen Monat nach der Unterzeichnung eines Sanktionspakets gegen Russland legte US-Präsident Donald Trump die darin vorgesehenen Zölle kurz vor ihrem Inkrafttreten auf Eis.

Dmitrijew erklärte dazu: "Dieses Gesetz (...) hätte die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und den USA faktisch vollständig zum Erliegen bringen und vor allem der amerikanischen Wirtschaft sowie den Weltmärkten schweren Schaden zufügen können." Im Gegensatz zu Sanktionen und Konfrontation trage die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA zur Stabilität der Weltwirtschaft bei, sagte er. Das sei Grundlage für die Stärkung des Vertrauens und die Erreichung eines dauerhaften Friedens, meinte Dmitrijew.





Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Duygu Arin Kremser Trump legt geplante Zölle gegen Russland auf Eis Knapp einen Monat nach der Unterzeichnung eines Sanktionspakets gegen Russland legt US-Präsident Donald Trump die darin vorgesehenen Zölle kurz vor ihrem Inkrafttreten auf Eis. Die drastischen Strafmaßnahmen ruhen damit bis auf Weiteres, wie aus einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Dekret hervorging. Trump begründete sein Vorgehen damit, dass dies «zum jetzigen Zeitpunkt im nationalen Interesse» der USA liege. Mitte September hatte Trump das vom US-Parlament verabschiedete Gesetz mit neuen weitreichenden Strafmaßnahmen gegen Russland unterzeichnet. Das Sanktionspaket hatte zuvor eine parteiübergreifende Mehrheit im Kongress bekommen und sollte den Kreml wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine stärker unter Druck setzen. Das Gesetz sah vor, dass die im Text verankerten Zölle und Sanktionen 30 Tage nach der Unterzeichnung automatisch greifen – es sei denn, der Präsident würde innerhalb dieser Zeit anders entscheiden. Trump setzte die Zölle also kurz vor Ende der vom Kongress vorgegebenen Frist aus.





Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Aino Akay Trump: War nicht für Starlink-Drosselung verantwortlich US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben nicht für die vorübergehende Drosselung des militärisch genutzten Satelliteninternets Starlink in der Ukraine verantwortlich gewesen. „Das habe ich nicht getan. Nein, wir haben das überhaupt nicht getan“, sagte er vor Reportern in Washington. Damit widerspricht Trump Elon Musk, dessen Konzern SpaceX Starlink betreibt. „Jegliche Geschwindigkeits- oder Nutzungsbeschränkungen werden vom US-Militär und letztlich vom US-Präsidenten festgelegt“, hatte Musk zuvor auf X mit Blick auf Starshield, die militärische Funktion von Starlink, gepostet. Wer tatsächlich verantwortlich war, bleibt unklar. Trump bestritt zudem, dass das Internet überhaupt verlangsamt worden sei. Er habe erst am Morgen aus den Medien davon erfahren. Ukrainischen Angaben zufolge galt ab der Nacht zu Mittwoch ohne Vorwarnung gut einen Tag lang ein Tempolimit für Starlink-Terminals. Flugobjekte, die schneller als 160 Kilometer pro Stunde waren, verloren demnach die Verbindung. Dadurch sollen ukrainische Drohneneinsätze sowohl bei eigenen Angriffen als auch bei der Abwehr russischer Drohnen gescheitert sein. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Aino Akay Papst fordert Putin zu Waffenstillstand in Frontstadt auf Papst Leo XIV. fordert Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand für die Frontstadt Oleschky im Süden der Ukraine auf. Das Oberhaupt der katholischen Kirche habe in einem Telefonat seine „tiefe Besorgnis" über die humanitäre Lage in der von Russland abgeriegelten Kleinstadt in der Region Cherson zum Ausdruck gebracht, teilte der Vatikan mit. Zugleich bekräftigte Leo seinen Appell für Frieden und Dialog. Putin wünschte nach Angaben des Kremls dem Papst nach dessen OP eine rasche Genesung. Er dankte dem Vatikan für die Bereitschaft, im Ukraine-Krieg zu vermitteln und humanitäre Fragen zu lösen. Die Verantwortung für die Lage in Oleschky schob der Kremlchef allein der Ukraine zu. Er unterstütze aber die Bemühungen des Vatikans, die Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung dort zu gewährleisten. Leo führte das Telefonat aus dem Gemelli-Krankenhaus, wo sich der 71-Jährige seit seiner Krebs-Operation am vergangenen Dienstag aufhält. Zur Dauer des Gesprächs machte der Vatikan keine Angaben. Die Forderung nach einem Waffenstillstand begründete der gebürtige US-Amerikaner damit, dass die „Lieferung von Lebensmitteln und medizinischer Hilfe sowie die freiwillige und sichere Evakuierung der Zivilbevölkerung" ermöglicht werden solle.

Papst Leo XIV. Andrew Medichini/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann US-Regierungskreise: Trump ordnete keine Starlink-Drosselung für die Ukraine an Die US-Regierung hat bestritten, dass US-Präsident Donald Trump die zeitweise Drosselung des Satelliten-Kommunikationsdienstes Starlink in der Ukraine angeordnet hat. „Eine solche Bitte ist vom Präsidenten niemals geäußert worden“, sagte am Freitag ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, auf die Frage, ob die Anordnung aus dem Weißen Haus gekommen sei. Ob jemand anders im Weißen Haus dies veranlasst haben könnte, ließ er unbeantwortet

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Daniel Weidmann Selenskyj bittet EU um 70 Milliarden Euro für 2027 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die EU-Staats- und Regierungschefs für das kommende Jahr um 70 Milliarden Euro für die Verteidigung gegen Russland gebeten. „Der Krieg wird im nächsten Jahr 155 Milliarden Euro kosten, und wir brauchen von Ihnen mindestens 70 Milliarden Euro für unsere Verteidigung“, sagte Selenskyj beim EU-Gipfel am Freitag in Brüssel. Er bat die EU-Staats- und Regierungschefs, diese Unterstützung zu ermöglichen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte Selenskyj am Vormittag bereits in Aussicht gestellt, auch über den Finanzierungsbedarf für 2027 zu sprechen. „Im kommenden Winter wird Russland mit allen Mitteln versuchen, die Energie- und Wasserversorgung zu zerstören. Aber wir werden euch unterstützen, so wie wir es in den vergangenen Wintern getan haben“, sagte sie. Die EU hatte der Ukraine bereits ein Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro für 2026 und 2027 zugesagt und im Juni mit der Auszahlung begonnen. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Wadephul warnt Europäer vor Zugeständnissen an Putin – und iranischer Bedrohung Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Europäer vor Zugeständnissen an Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Ukraine-Krieg gewarnt. „Dem Aggressor Putin in der aktuellen Lage entgegenzukommen, wäre absolut das falsche Signal“, sagte Wadephul am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem portugiesischen Kollegen Paulo Rangel in Berlin. „Es würde uns Sicherheit kosten.“ „Die letzten Tage haben uns noch einmal vor Augen geführt, wie sehr es auf uns Europäer ankommt, um Putins imperialen Eroberungswahn zu stoppen und zu einem verantwortbaren Frieden in und für Europa zu kommen“, sagte Wadephul weiter. Der Bundesaußenminister äußerte sich vor dem Hintergrund scharfer Kritik, die US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen am ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geübt hatte. Auf die Frage eines Journalisten nach Trumps Aussagen erklärte Wadephul, diese müssten „in die Schlussphase des Wahlkampfes“ vor den Kongress-Zwischenwahlen in den USA eingeordnet werden.

Wadephul warnte zudem vor Aktivitäten des Iran. Europa sei „im Fadenkreuz Irans.“ Am Donnerstag hatte das Oberlandesgericht Hamburg zwei Männer wegen der Vorbereitung von Anschlägen im Auftrag eines iranischen Geheimdiensts zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Nach Diesel-Deal: Selenskyj warnt vor weiteren Lockerungen bei Sanktionen Nach dem Diesel-Deal zwischen den USA und Russland hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor weiteren Lockerungen bei den Sanktionen gegen Moskau gewarnt. „Diese Vereinbarungen können wir nicht akzeptieren“, sagte Selenskyj am Freitag in Brüssel vor Journalisten. Denn auf solche Absprachen würden Abkommen für Gas folgen, dann würden weitere Sanktionen aufgehoben „und anschließend wird es den Bankensektor treffen“, warnte er mit Verweis auf die in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Selenskyj hatte zuvor mit den Staats- und Regierungschefs der EU über die aktuelle Lage in der Ukraine und die weitere Unterstützung seines Landes gesprochen. Zur Drosselung des Satelliten-Kommunikationsdienstes Starlink bemerkte der ukrainische Präsident, es habe Signale aus dem Weißen Haus gegeben, „dass sie diese Fähigkeiten wiederherstellen würden“. Die bisherigen Geschwindigkeitsbegrenzungen seien zwar noch nicht aufgehoben, kehrten aber „jetzt zurück“, verdeutlichte Selenskyj. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Ein Toter und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine Russland hat in der Nacht zu Freitag die westukrainische Region Wolyn massiv mit Drohnen angegriffen. Mindestens ein Mensch kam Behördenangaben zufolge auf einem Firmengelände in der Siedlung Manewytschi ums Leben. Acht weitere seien verletzt worden, teilte Gebietsgouverneur Roman Romanjuk mit. Romanjuk sprach von Schäden an ziviler und kritischer Infrastruktur. Am frühen Morgen waren seinen Angaben nach zunächst 370.000 Verbraucher ohne Strom, später seien es noch 270.000 gewesen. Bereits in der Nacht hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj von einem Angriff auf die Energieinfrastruktur und Stromausfällen in der Region berichtet. Im südukrainischen Gebiet Odessa wurden Behördenangaben nach vier Menschen bei russischen Angriffen verletzt. In Sumy im Norden des Landes wurde nach Angaben des regionalen Zivilschutzes am Morgen ein Einkaufszentrum von einer Drohne getroffen. Drei Menschen seien dabei verletzt worden. Auf diesem von der Regionalverwaltung Dnipropetrowsk veröffentlichten Foto weht die ukrainische Flagge, während nach einem russischen Raketenangriff Rauch aufsteigt. Uncredited/Dnipro Regional Administration/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Trump: Sprechen mit Moskau und Peking über atomare Abrüstung US-Präsident Trump ist nach eigenen Angaben in Gesprächen mit Russland und China über atomare Abrüstung. „Ich würde die Denuklearisierung sehr gerne vorantreiben“, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Interview dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax. Er spreche „viel“ mit beiden Atommächten über das Thema. Chinas Atomwaffenarsenal liege noch hinter denen der USA und Russlands zurück, allerdings erwarte er, dass Peking innerhalb der nächsten fünf Jahre zu den USA aufschließen werde. China sei daher weniger dazu bereit, abzurüsten, sagte Trump. Gespräche fänden dennoch statt. Mehr Details nannte der US-Präsident nicht. Trump hatte bereits früher gesagt, dass es Gespräche zwischen den drei Staaten über atomare Abrüstung gebe. Angaben zu konkreten Verhandlungsrunden oder Ergebnissen machte Trump allerdings nicht. China hatte Abrüstungsgespräche mit den USA und Russland im Jahr 2020 abgelehnt. US-Präsident Donald Trump hält im Rosengarten des Weißen Hauses eine Rede anlässlich einer Veranstaltung für Rettungskräfte. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Trump über Selenskyj: „Kein guter Mann für uns zum Verhandeln“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist aus Sicht von US-Präsident Donald Trump ein schwierigerer Verhandlungspartner als Russlands Staatschef Wladimir Putin. Im Gespräch mit dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax stellte Trump den Ukrainer sogar als Hindernis für einen Friedensschluss im Krieg mit dem Angreifer Russland dar. Wenn es ein Abkommen geben sollte, dann nur ohne Selenskyj, sagte Trump. „Er ist kein guter Mann für uns zum Verhandeln.“



„Er will keine Übereinkunft. Er sagt, er möchte eine Übereinkunft, aber er will keine. Nein, ich bin kein großer Fan von Selenskyj“, sagte Trump, der nach eigenen Worten mit einem baldigen Ende des seit Februar 2022 andauernden Krieges rechnet. Mit Blick auf Putin und Selenskyj fügte er hinzu: „Ich denke, dass beide tatsächlich ein Ende wollen. Aber ich finde es schwieriger, mit Selenskyj zu verhandeln als mit Putin.“

Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Dennis Wippich Staats- und Regierungschefs der EU beraten über Unterstützung der Ukraine Am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens beraten die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag über die weitere Unterstützung der Ukraine (10 Uhr). Dazu ist auch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angesetzt. Selenskyj reiste bereits am Donnerstag für bilaterale Gespräche nach Brüssel. Während die finanziellen Bedarfe der Ukraine für 2026 gedeckt sind, droht für das kommende Jahr trotz des 90-Milliarden-Euro-Kredits der EU ein großes Finanzierungsloch. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) forderte am Donnerstag in Brüssel zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Ukraine. „Wir werden hier noch einmal die Mittel aufstocken müssen, um der Ukraine wirklich dauerhaft zu helfen“, sagte er. Weitere Themen am Freitag sind der Nahe Osten und Migration. Link Link kopieren Facebook Auf Facebook teilen X Auf X teilen E-Mail Per E-Mail teilen Schließen Teilen Oskar Schulz Selenskyj beim EU-Gipfel: Finanzen, Trump und Starlink Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder beraten am Freitagvormittag mit dem ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Unterstützung im Abwehrkampf gegen Russland. Außerdem dürfte es um die jüngsten Spannungen zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump gehen. Der macht mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wieder Geschäfte und forderte jüngst sogar die Ablösung Selenskyjs. Zudem hat die zwischenzeitliche Drosselung des US-Satellitennetzwerks Starlink die ukrainische Drohnenabwehr geschwächt.

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Durch die Schäden an einer Energieanlage in der Region Kiew sei der Wasserdruck in mehreren Stadtteilen niedrig, schrieb Hauptstadtbürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Zudem seien Drohnentrümmer auf das Grundstück eines Privathauses gestürzt. Im Erdgeschoss des Hauses brach demnach ein Feuer aus.

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mit dpa/AFP/epd/KNA