Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Charkiw sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Ein viergeschossiges Wohnhaus wurde getroffen, in den Trümmern könnten noch Menschen verschüttet sein. Auch in Kiew und im Gebiet Lwiw richteten russische Drohnen Schäden an Wohnhäusern an. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump überraschend verkündet, dass im Ukraine-Krieg alle Angriffe auf Energieanlagen sofort gestoppt werden. Die Führung in Kiew warf Russland kurz darauf einen Verstoß vor und beschuldigte das Militär, ein Heizkraftwerk schwer getroffen zu haben.

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mit dpa/AFP/epd/KNA