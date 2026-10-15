Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft US-Präsident Donald Trump indirekt einen Kurswechsel zulasten der Ukraine vor. Im Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan sagte Selenskyj, er fühle sich durch Trumps Diesel-Deal mit Russland und weitere Entscheidungen Washingtons „verraten“. Trump hatte nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt, Russland werde mehr als 300.000 Tonnen Diesel für die USA und den Weltmarkt bereitstellen. Dafür sollten Sanktionen ausgesetzt werden.

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mit dpa/AFP/epd/KNA