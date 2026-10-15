Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft US-Präsident Donald Trump indirekt einen Kurswechsel zulasten der Ukraine vor. Im Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan sagte Selenskyj, er fühle sich durch Trumps Diesel-Deal mit Russland und weitere Entscheidungen Washingtons „verraten“.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Die Kämpfe gehen mit unverminderter Härte weiter. Dabei gelang der Ukraine wohl ein empfindlicher Schlag gegen die Invasoren: Gleich mehrere russische Jets wurden nach ukrainischen Angaben am Boden von „Neptun“-Marschflugkörpern getroffen. Für gewöhnlich werfen die Kampfflugzeuge Gleitbomben ab. Nun zeigen Bilder das Ausmaß der Zerstörung.
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mit dpa/AFP/epd/KNA