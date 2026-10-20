Vor den Küsten Rumäniens und Bulgariens häufen sich Zwischenfälle mit Handelsschiffen. Die Angriffe werden russischen Drohnen zugeschrieben. Nun kündigt die Nato zusätzliche Mittel für Überwachung und Aufklärung an.
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Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion
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Im diplomatischen Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs trifft sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in Oslo mit dem US-Gesandten Steve Witkoff. Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, soll bei dem Treffen digital zugeschaltet werden. Außerdem nehmen Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und der finnische Präsident Alexander Stubb an den Gesprächen teil. „Ziel ist es, die diplomatischen Bemühungen wieder in konstruktivere Bahnen zu lenken“, sagte Støre laut der Nachrichtenagentur NTB.
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mit dpa/AFP/epd/KNA