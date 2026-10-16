Die Kämpfe in der Ukraine gehen mit unverminderter Härte weiter. In der Nacht zu Freitag hat Russland die westukrainische Region Wolyn massiv mit Drohnen angegriffen. Es gab mindestens einen Toten. Gebietsgouverneur Roman Romanjuk sprach von Schäden an ziviler und kritischer Infrastruktur. Am Freitag spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim EU-Gipfel in Brüssel.

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mit dpa/AFP/epd/KNA