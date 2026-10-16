Merz fordert zusätzliche Ukraine-Unterstützung: „Über den Winter helfen“
Beim EU-Gipfel in Brüssel hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Ukraine gefordert. Er habe bei Treffen am Rande des Gipfels dafür plädiert, „dass wir alles tun, um der Ukraine auch über den Winter zu helfen, und auch im nächsten Jahr zu helfen“, sagte der Kanzler am Donnerstag in Brüssel.
„Wir werden hier noch einmal die Mittel aufstocken müssen, um der Ukraine wirklich dauerhaft zu helfen“, sagte Merz. Er verwies auf seinen Besuch in Kiew am vergangenen Sonntag, der ihm einen Blick auf die Lage gegeben habe. „Wir sehen eine immer rücksichtsloser werdende Angriffswelle aus Russland gegen die Ukraine“, betonte der Kanzler.
Die Unterstützung der Ukraine wird am Freitag auch auf der Tagesordnung des EU-Gipfels stehen, zu dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet wird. So wie der mittelfristige EU-Haushalt könnte auch die Unterstützung der EU für die Ukraine erheblich in Frage gestellt werden, wenn bei Wahlen in mehreren EU-Ländern 2027 europaskeptische Kandidaten gewinnen.