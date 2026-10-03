Das russische Militär hat die Angriffe gegen ukrainische Städte verstärkt. Vor allem die großen Ballungszentren wie Kiew, Charkiw oder Odessa stehen im Visier der russischen Luftwaffe, von Kampfdrohnen oder ballistischen Raketen. 

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

mit dpa/AFP/epd/KNA