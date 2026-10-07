Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft trotz der verstärkten russischen Angriffe auf sein Land auf eine baldige Wiederaufnahme von Gesprächen über eine Beendigung des Kriegs. In Kiew haben nach der Ankunft von Kanzler Friedrich Merz (CDU) russische Attacken auf die Hauptstadt mehrfach Drohnenalarm ausgelöst.

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mit dpa/AFP/epd/KNA