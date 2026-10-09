Der russische Großangriff auf Städte der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mindestens 30 Menschenleben gefordert, unter ihnen fünf Kinder. Die Attacke erfolgte am Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erwartet einen extrem harten Winter.

Wir berichten über den Ukraine-Krieg im Newsblog.

mit dpa/AFP/epd/KNA