Ukraine-Team zu Gespräch mit Trump-Unterhändlern in den USA
Ein ukrainisches Verhandlungsteam soll am Freitag und Samstag in den USA mit den Unterhändlern von US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Die Delegation werde mit Jared Kushner und Steve Witkoff sprechen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten. Die Gespräche sollten zwei Tage dauern. Auch ein europäisches Team solle dazustoßen. US-Beamte bestätigten die Pläne.
Die Vertreter „werden neue Ideen und Vorschläge erörtern, die amerikanische Unterhändler während ihres jüngsten Besuchs in der Region gemeinsam mit den Russen und Ukrainern entwickelt haben“, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus mit den Gesprächen vertrauten US-Kreisen.
Die US-Unterhändler hätten zudem „nationale Sicherheitsberater aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie Vertreter der Nato und der Europäischen Union“ eingeladen. Die US-Beamten erklärten, die Gesandten würden „Sicherheitsgarantien für die Ukraine, einen Plan für den Wiederaufbau nach dem Krieg sowie weitere Aspekte des Konflikts“ erörtern. Aus Deutschland war in der Vergangenheit der außen- und sicherheitspolitische Berater im Kanzleramt, Günter Sautter, bei einigen Gesprächsrunden dabei.