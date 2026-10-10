Die Gebietshauptstadt Saporischschja in der Ukraine wurde an mehreren Stellen durch russische Angriffe getroffen. Dabei kamen mehrere Menschen ums Leben, viele wurden verletzt. Unterdessen will Russland nach Angaben von US-Präsident Donald Trump große Mengen Diesel an die USA und den Weltmarkt liefern. Trump erklärte am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social, dies habe er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart, um die Preise zu senken.

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mit dpa/AFP/epd/KNA