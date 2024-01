Berlin. Die Ehefrau von Donald Trump hat den Tod ihrer Mutter verkündet. Die Schwiegermutter des Ex-Präsidenten war nur ein Jahr älter als er.

Verschiedene US-Medien spekulierten in den vergangenen Wochen, warum Melania Trump bei Presseterminen ihres Mannes Donald Trump fehlte. Der Grund: Melania Trump kümmerte sich seit Ende letzten Jahres um ihre kranke Mutter, Amalija Knavs.

Knavs ist nun in der Nacht zum Mittwoch gestorben. Die Schwiegermutter von Donald Trump wurde 78 Jahre alt. Damit war sie nur ein Jahr älter als der ehemalige US-Präsident.

Melania betrauert ihre Mutter auf X als „eine starke Frau mit Anmut, Wärme und Würde“

Melania Trump verkündete „in tiefer Trauer“ den Tod ihrer Mutter auf X, vormals Twitter: „Amalija Knavs war eine starke Frau, die sich immer mit Anmut, Wärme und Würde bewegte“, heißt es in dem Post. „Sie widmete sich ganz ihrem Mann, ihren Töchtern, ihrem Enkel und ihrem Schwiegersohn. Wir werden sie über alle Maßen vermissen und ihr Vermächtnis weiterhin ehren und lieben.“

Donald Trump hatte an Silvester in seinem Anwesen Mar-a-Lago noch davon gesprochen, dass seine Schwiegermutter sehr krank sei und Melania sich daher bei ihrer Mutter in einem Krankenhaus in Miami aufhalte. Amalija Knavs lebte während der Präsidentschaft Trumps gemeinsam mit ihrem Mann in den USA und besuchte mitunter das Weiße Haus. Während dieser Zeit erhielten die Eheleute Knavs auch ihre US-Staatsbürgerschaft. Zuvor hatten die slowenischen Einwanderer bereits eine Daueraufenthaltsberechtigung.

Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform „Truth Social“ schrieb Donald Trump zum Tod von Amalija Knavs: „Dies ist eine sehr traurige Nacht für die gesamte Familie Trump!!!“ Melania tritt nach dem Ende der Präsidentschaft Trumps 2021 nur noch ab und zu in der Öffentlichkeit auf. Das 53-jährige Ex-Model kommt wie ihre verstorbene Mutter aus Slowenien und lebt seit den 90er-Jahren in den USA. Ihr Mann will nach der Wahlniederlage gegen Joe Biden 2020 bei der Präsidentschaftswahl im November erneut für die Republikaner antreten.

mit dpa