Berlin. FDP-Parteichef Christian Lindner wollte das Dreikönigstreffen der Liberalen nutzen, um sich freizuschwimmen aus dem Umfragetief.

Man muss schon genau zählen vor dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart. Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 1170 Stimmen hatten sich die Mitglieder der Liberalen Ende des vergangenen Jahres für einen Verbleib in der Ampel-Koalition ausgesprochen. 52 Prozent gegen 48 Prozent. Die 1170 FDP-Mitglieder hätten alle in die Stuttgarter Staatsoper gepasst, in der der FDP-Vorsitzende Christian Lindner gestern sprach.