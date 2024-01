Erfurt/Berlin. Werteunion-Chef Hans-Georg Maaßen plant eine Parteigründung noch im Januar. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist alarmiert.

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, will eine neue Partei gründen. Die Entscheidung dazu soll auf einer Mitgliederversammlung des Vereins Werteunion am 20. Januar in Erfurt fallen. „Die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten“, bestätigte Maaßen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa einen Bericht von „t-online“. In Sachsen und Thüringen wird am 1. September gewählt, in Brandenburg am 22. September.