Berlin. Militärexperte Carlo Masala warnt vor einer Rückkehr von Donald Trump – und sagt, was seine größte Sorge für das Jahr 2024 ist.

Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel und dem Gazastreifen, Chinas Drohungen gegen Taiwan - was geschieht im neuen Jahr? Beim Besuch in unserer Redaktion blickt Carlo Masala, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München, nicht allzu optimistisch in die Zukunft.