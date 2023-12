Rahat. Die Hamas tötet am 7. Oktober nicht nur Juden, auch arabische Israelis sterben oder werden verschleppt. Ein Trauma, das verbinden kann.

Ata Abu Madighem sitzt an seinem mit Akten beladenen Schreibtisch, an der Wand hinter ihm hängt eine Karte von Rahat. Darauf klebt ein Foto einer jungen Frau, sie trägt ein dunkelblaues Kopftuch. Ihr Name ist Aisha Ziadna. Sie ist ein Symbol dafür, dass der Terror der Hamas am 7. Oktober nicht allein jüdische Israelis getroffen hat – und für die Hoffnung, dass diese Katastrophe einen Weg in eine Zukunft eröffnet, in der arabische und jüdische Israelis gleichberechtigter sind. „Der 7. Oktober hat vieles verändert“, sagt der Bürgermeister von Rahat. „Juden und Araber sind enger zusammengerückt. Die Zukunft gehört uns allen zusammen.“