Berlin. Herzinfarkt, Demenz und Corona: Johannes Nießen baut das Bundesinstitut für Prävention auf – und kennt Tricks, um gesund zu bleiben.

Johannes Nießen ist Allgemeinmediziner und war viele Jahre Leiter des Kölner Gesundheitsamts. In der Corona-Pandemie übernahm er den Vorsitz des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte. Jetzt baut der 66-Jährige das neue Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin (BIPAM) auf, das 2025 starten soll. Im Interview sagt der Mediziner, wie er schaffen will, dass die Deutschen gesünder und älter werden – und was jeder selbst dafür tun kann.