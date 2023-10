Israel: „Die Überlebenden reden viel miteinander, umarmen sich oft“

Herzlia. IIana Eilasi sitzt im Wohnzimmer eines Freundes in der Beeri-Straße in Herzlia bei Tel Aviv. Hier hat sie Obdach gefunden. Ausgerechnet in der Beeri-Straße. Im Kibbuz Beeri starben bei der Terror-Attacke über 120 Menschen. Es ist, als ob der Horror Ilani Eilasi bis dahin verfolgt, wo sie in Sicherheit ist. Die 58-Jährige ist Psychologin, sie hat in den vergangenen Jahren im Kibbuz Gevim in der Nähe von Sderot gelebt, knapp vier Kilometer entfernt von der Grenze zum Gazastreifen. Die Menschen in ihrem Kibbuz haben Glück gehabt. Als ein Terror-Kommando am frühen Morgen in den Ort eindringt, wird es von einem Offizier aufgehalten, der in dem Kibbuz lebt und gerade auf dem Weg zur Arbeit ist. „Er liegt jetzt im Krankenhaus“, sagt Eilasi lakonisch.

