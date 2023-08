Prigoschin-Kanal bestätigt: Wagner-Chef ist tot - Was bekannt ist

In diesem Standbild aus einem Video, das vom Telegram-Kanal "Razgruzka Vagnera" am 21.08.2023 veröffentlicht wurde, spricht Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand an einem unbekannten Ort in eine Kamera.

Moskau. Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, soll tot sein. Nach Angaben seines Telegram-Kanals Grey Zone, kam Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Von offizieller Seite steht eine Bestätigung aus.

Nach russischen Behördenangaben stand er auf der Passagierliste eines abgestürzten Flugzeugs. Der Privatjet vom Typ Embraer Legacy 600 mit der Registrierungsnummer RA-02795 stürzte in der Nähe des Dorfes Kuschenkino, 16 km von der Stadt Bologoje und 170 km von Gebietshauptstadt Twer, ab. Das Flugzeug gehörte laut Medienberichten der MNT-Aero LLC, die auf Geschäftstransporte spezialisiert ist. Das russische Staatsfernsehen bestätigte inzwischen, dass Prigoschin auf der Passagierliste war.

Nach vorläufigen Angaben des Ministeriums für Notsituationen kamen 10 Menschen ums Leben: sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug flog von Moskau nach St. Petersburg, wo Jewgeni Prigoschin seinen Firmensitz hat.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jewgeni Prigoschin: Was über die Ursache des Absturzes bislang bekannt ist

Standbild aus einem Video zeigt eine Rauchsäule über dem Absturzort nahe Moskau. An Bord soll sich Prigoschin befunden haben.

Foto: -/Ostorozhno Novosti/dpa

Das Online-Portal Baza veröffentlichte ein Video von der Absturzstelle. Fast alle Toten hätten schwere Verbrennungen erlitten. Zur Feststellung ihrer Identität werden höchstwahrscheinlich DNA-Tests erforderlich sein. Baza zufolge wurde einem der Opfer angeblich der Kopf abgerissen, während das andere ein schwer zerschmettertes Gesicht aufwies. Dazu gibt es keine offizielle Bestätigung.

Vor wenigen Tagen noch hatte sich Prigoschin in einem 40 Sekunden langen Videoclip, verbreitet von dem ihm nahestehenden Telegram-Kanal "Grey Zone" zu Wort gemeldet. Zu sehen war er in Tarnkleidung, mit Gewehr in der Hand, im Hintergrund Bewaffnete und ein Pickup-Truck.

Mehr zu Prigoschin und den Wagner-Söldnern lesen Sie hier

Vor wenigen Tagen noch hatte sich Prigoschin in einem 40 Sekunden langen Videoclip, verbreitet von ‚Grey Zone‘ zu Wort gemeldet. Zu sehen war er in Tarnkleidung, mit Gewehr in der Hand, im Hintergrund Bewaffnete und ein Pickup-Truck. Laut ‚Grey Zone‘ wurde das Video in einem afrikanischen Land aufgenommen. Wann allerdings, das ist unklar.

Über die Ursache des Absturzes ist bislang nichts bekannt. ‚Grey Zone‘ behauptet, dass Prigoschins Flugzeug von der Luftverteidigung abgeschossen wurde. Es gibt keine offizielle Bestätigung dieser Information. Augenzeugen allerdings hatte vor dem Absturz zwei laute Knallgeräusche gehört.

US-Präsident Joe Biden hat wenig überrascht auf den Flugzeugabsturz in Russland reagiert. Er wisse nicht genau, was passiert sei, er sei aber nicht überrascht, sagte Biden am Mittwoch am Rande eines Urlaubsaufenthaltes im US-Bundesstaat Kalifornien. Auf die Frage von Reportern, ob seiner Ansicht nach Russlands Präsident Wladimir Putin hinter dem Absturz stecke, sagte Biden: „Es gibt nicht viel, was in Russland passiert, hinter dem Putin nicht steckt.“ Er wisse aber nicht genug, um dies beantworten zu können.

Prigoschin: Von Putins Freund zum Staatsfeind Nummer 1

Jewgeni Prigoschin wurde im Juni 1961 in Sankt Petersburg geboren. Er verbrachte neun Jahre in sowjetischen Gefängnissen wegen Verbrechen wie Raub und Betrug. Nach seiner Freilassung 1990 wurde er in seiner Heimatstadt Gastronom. Damals lernte er den heutigen Präsidenten Wladimir Putin kennen. Prigoschin erhielt wichtige staatliche Aufträge und wurde als "Putins Koch" bekannt.

Im Jahr 2014 gründete Prigoschin die Söldnergruppe Wagner. Die Kämpfer der Gruppe wurden in Ländern wie Syrien, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik eingesetzt und unterstützten dabei Russlands Verbündete. Nach der Invasion der Ukraine im Februar 2022 führte Wagner den russischen Angriff auf die Stadt Bachmut an.

Unter den Kämpfern waren Tausende von Häftlingen, die Prigoschin aus dem Gefängnis rekrutierte. Er nutzte soziale Medien, um über Erfolge der Gruppe zu berichten und für Kritik an der Militärspitze. Ihr warf er Inkompetenz und Verrat vor. Im Juni führte Prigoschin eine Rebellion gegen Putins Militärführung an.

Dabei übernahmen seine Kämpfer zeitweise die Kontrolle über die südrussische Stadt Rostow am Don und rückten dann auf Moskau vor. Putin bezeichnete dies als Verrat, der eine harte Reaktion nach sich ziehen würde. Als Chef der gefürchtetsten Privatarmee der Welt war sich der russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin der Todesgefahr stets bewusst.

Putin vergibt öffentliche Bloßstellung niemals

Wagner-Truppen hatten nach dem gescheiterten Aufstand gegen Moskau in Belarus ihr Lager aufgeschlagen.

Foto: Uncredited/Prigozhin Press Service/AP/dpa/Archiv

Zwar beteuerte er nach der gescheiterten Revolte, dass er keinen Machtwechsel geplant habe. Aber Kremlchef Wladimir Putin ist bekannt dafür, Verrat, noch dazu von Freunden, eiskalt zu bestrafen. Zu hören war von Prigoschin seit der Revolte nur noch wenig. In Russland gab es die letzten Fotos, als er am Rande von Putins Afrika-Gipfel im Juli in Sankt Petersburg Gespräche führte. Über Monate hinweg hatte er sich vor dem Aufstand wegen des chaotischen Kriegsverlaufs in der Ukraine mit der Militärführung in Moskau angelegt. Immer wieder warf er dem Verteidigungsministerium und dem Generalstab der Armee vor, Präsident Putin zu belügen. Mit dem bewaffneten Aufstand seiner mit Panzern und anderen schweren Waffen voll ausgestatten Armee forderte er aber letztlich auch Putin heraus.

Zwar bestätigte der Kreml, dass sich Prigoschin und Putin nach dem Beinahe-Putsch noch einmal im Kreml trafen. Aber Beobachter erinnerten daran, dass Putin öffentliche Bloßstellung wie durch Prigoschin niemals vergibt.

Prigoschin genoss den Ruf, mit seinem Firmenimperium Concord und anderen geschäftlichen Aktivitäten auf maximalen Gewinn aus zu sein. Dass er dabei extrem machtbewusst vorging, war auch dem Kreml klar. Seinen Einfluss nutzte er besonders, um Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow unter Druck zu setzen, den Einsatz im Krieg zu erhöhen. Er warf ihnen vor, die Truppen nicht ordentlich zu führen.

Als zweiter Gründer von Wagner ist der ehemalige Geheimdienstler Dmitri Utkin bekannt, der offizielle Wagner-Kommandant. Auch er stand auf der Passagierliste der abgestürzten Maschine. Ihm wird eine Vorliebe für den deutschen Komponisten Richard Wagner nachgesagt - daher der Name der Truppe. Im Ukraine-Krieg spielte sie lange Zeit eine zentrale Rolle: Als Prigoschins größter militärischer Erfolg galt die Eroberung der ostukrainischen Stadt Bachmut.