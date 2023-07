CDU und AfD: Kommt bald eine Koalition? CDU-Wähler sind uneins

Interview-Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz wurden von vielen so verstanden, als öffne er die Tür für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene. Nach großer Empörung auch in den eigenen Reihen versucht er nun, die Debatte einzufangen.

Berlin. Bisher galt eine Kooperation zwischen Konservativen und Rechtsaußen als Tabu. Doch diese klare Linie scheint zu bröckeln, insbesondere seit den Äußerungen des CDU-Chefs. Im ZDF-Sommerinterview am Sonntag sagte Friedrich Merz, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden seien, dann seien das demokratische Wahlen. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

Am Montag musste Merz nach heftiger Kritik – auch aus eigenen Reihen – zurückrudern. Er schrieb auf Twitter: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“

Doch wie sehen eigentlich die Wählerinnen und Wähler eine mögliche Zusammenarbeit von CDU und AfD? Und wie stehen die Anhänger der CDU dazu?

Umfrage: Ein Drittel befürwortet Koalition von CDU und AfD

Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag dieser Redaktion befürwortet mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Deutschen eine Öffnung der CDU für eine Koalition mit der AfD in den Landesparlamenten. 57 Prozent der Befragen sprechen sich gegen eine Zusammenarbeit auf Landesebene aus. 7 Prozent zeigen sich unentschieden.

Die Ergebnisse zeigen einen regionalen Unterschied: Im Osten Deutschlands findet eine Öffnung der CDU für eine Koalition mit der AfD in den Landesparlamenten mehr Zuspruch als im Westen. 46 Prozent sprechen sich im Osten dafür aus, 47 Prozent dagegen. Im Westen sind über die Hälfte der Deutschen (59 Prozent) gegen eine Öffnung der CDU für eine Koalition mit der AfD in den Landesparlamenten.

Auch unter den Anhängern der CDU/CSU gibt es Uneinigkeit. Sie sind mehrheitlich gegen eine Öffnung der CDU für eine Koalition mit der AfD (53 Prozent). 36 Prozent sprechen sich jedoch dafür aus. Die deutliche Mehrheit der AfD-Anhänger ist hingegen für eine Öffnung für eine Koalition mit der AfD (94 Prozent).

Civey befragte für die Funke Mediengruppe vom 18. bis 24. Juli online rund 10.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 18 Jahren.