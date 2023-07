Spanien: Rechtes Lager muss um Sieg bangen - wegen dieses Mannes

Madrid. Die Titel der spanischen Tageszeitungen sprechen am Tag nach der nationalen Parlaments- und Regierungswahl für sich: „Blockade“, „Instabilität“, „Unsichere Regierungsbildung“, lauten die Überschriften. Nach einer heißen Wahlnacht, die keine klaren Mehrheiten brachte, wachte Spanien am Montag mit einem heftigen politischen Kater auf. Nach dem vorläufigen Endergebnis siegte die konservative Volkspartei (PP) mit ihrem Spitzenkandidaten Albert Núñez Feijóo mit 33 Prozent der Stimmen und 136 Mandaten – deutlich mehr als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2019, bei der die PP mit 21 Prozent scheiterte.

Lesen Sie auch: Spanien: Rechtes Lager erfolgreich – Regierungsbildung offen

Freuen kann sich Feijóo über dieses Resultat aber nicht, denn es reicht nicht zum Regieren. Zusammen mit der europaskeptischen Rechtsaußenpartei Vox, die von 15 Prozent in 2019 auf nun 12,4 Prozent absackte und nur noch 33 Mandate holte, kommt das konservative Lager auf eine Mehrheit von insgesamt 169 Sitzen im Parlament. Doch die absolute Mehrheit im spanischen Parlament liegt bei 176 Sitzen.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zählt man noch zwei konservative Miniparteien aus der spanischen Region Navarra und von den Kanarischen Inseln zu den Feijóo-Unterstützern, könnte der konservative Block zwar noch auf 171 Mandate kommen. Doch auch das ist nicht genug, damit sich Feijóo Hoffnung auf das Amt des Regierungschefs machen könnte. Also ein bitterer Sieg, der sich auch noch in einen Niederlage verwandeln könnte.

Sánchez hat noch eine Chance, seine Macht zu retten

Trotzdem erklärte Feijóo noch in der Nacht zum Montag, dass er nicht aufgeben werde. Und dass er Anspruch auf das Amt des Premiers erheben werde. „Wir haben die Wahl gewonnen“, rief Feijóo vor Hunderten jubelnder Anhänger vom Balkon des Parteisitzes in Madrid. Feijóo forderte den bisherigen sozialdemokratischen Premier Pedro Sánchez auf, eine konservative Regierung nicht zu blockieren. Und er kündigte Gespräche mit allen Parteien an. „Ich werde versuchen, unser Land zu regieren.“

Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der Stimmangabe in Madrid.

Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Sánchez, dem die Meinungsforscher große Verluste vorausgesagt hatten, schlug sich unterdessen mit seiner Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) sehr viel besser als erwartet. Er bewies einmal mehr, dass er ein nicht zu unterschätzender politischer Kämpfer ist. Einer, der es wiederholt schaffte, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Sánchez errang knapp 32 Prozent und 122 Mandate – das ist mehr als er in der vergangenen Wahl 2019 erringen konnte, wo er bei 28 Prozent landete. Er kann sich somit als heimlicher Wahlgewinner fühlen. Und er hat mit diesem Erfolg noch eine Chance, seine Macht zu retten.

Zusammen mit den 31 Mandaten des Linksbündnis Sumar (12,3 Prozent) und mit den Stimmen mehrerer progressiver Regionalparteien aus dem Baskenland und Katalonien könnte er theoretisch auf 172 Mandate kommen – damit hätte das progressive Lager ein Mandat mehr als der konservative Block. Aber auch dem Sánchez-Lager fehlen vier Sitze zur absoluten Mehrheit. Hier könnte sich für Sánchez jedoch ein Ausweg bieten. Denn den Schlüssel zur Macht in Spanien hält nun ausgerechnet der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont in der Hand.

Carles Puigdemont lebt noch immer im Exil in Brüssel.

Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Puigdemont könnte jetzt zum „Königsmacher“ werden

Die Puigdemont-Partei Junts, die nur in Katalonien antrat, holte sieben Abgeordnetenmandate im neuen spanischen Parlament. Der in Brüssel lebende Puigdemont, gegen den ein Haftbefehl der spanischen Justiz vorliegt, kündigte bereits an, dass seine Partei im nationalen Parlament nicht für Sánchez stimmen wird. Doch eine Enthaltung von Junts bei der Wahl des Premiers ist offenbar im Bereich des Möglichen. Der Preis dafür wäre hoch, deutete Junts-Sprecherin Miriam Nogueras in der Wahlnacht an: „Wir werden Sánchez nicht gratis zum Regierungschef machen.“

Mehr zum Thema: Fluchtpunkt Berlin: Wie Carles Puigdemont im Exil lebt

Wie dieser Preis aussehen könnte, ist weitgehend klar: Junts will mit der spanische Regierung ein legales Unabhängigkeitsreferendum vereinbaren. Auch eine Begnadigung Puigdemonts steht im Raum – alles Forderungen, die für Sánchez schwer zu erfüllen sind. Ein Unabhängigkeitsreferendum würde gegen die Verfassung verstoßen.

Und eine Begnadigung könnte er erst aussprechen, wenn Puigdemont verurteilt worden wäre. Die spanische Justiz will dem nach Brüssel geflüchteten Puigdemont den Prozess machen, weil er 2017 versucht hatte, Katalonien illegal von Spanien abzuspalten. Ihm drohen mehrere Jahre Haft.

Ende Mai hatte Sánchez nach einer Schlappe in den Kommunal- und Regionalwahlen die nationale Wahl auf den vergangenen Sonntag vorgezogen. Ein Befreiungsschlag, der das Leben seiner Mitte-links-Regierung nun zunächst verlängern könnte. Allerdings steht es noch in den Sternen, ob es Sánchez wirklich gelingen wird, eine neue Regierung zu bilden.

Wenn dies im Laufe der nächsten Monate scheitern sollte, drohen zum Jahresende schon wieder Neuwahlen. Die Beteiligung der Bürger an dieser Schicksalswahl war übrigens etwas besser als erwartet: Trotz sommerlicher Ferienzeit lag die Beteiligung mit 70,3 Prozent leicht über der Marke von 2019, als 66,2 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgaben.