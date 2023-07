Erpressung der Nato: Jetzt hat sich Erdogan verzockt

Der türkische Präsident Erdogan will Gespräche über den EU-Beitritt erzwingen. Brüssel könnte den Machiavelli vom Bosporus auskontern.

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterstützt einen Nato-Beitritt Schwedens nur für den Fall, dass die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnimmt. Erdogan äußerte sich vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel diese Woche in Litauen.

Berlin. Der Nato-Gipfel in Litauen beginnt mit einem Knall der besonderen Art: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verknüpft sein Ja zur Mitgliedschaft Schwedens im Bündnis mit der Wiederaufnahme der Gespräche über den EU-Beitritt. Das ist blanke Erpressung und an Dreistigkeit kaum zu toppen.

Der Staatenverbund, der eine durch demokratische Werte unterfütterte Gemeinschaft ist, darf sich das nicht bieten lassen. Die Türkei war 1999 unter völlig anderen Bedingungen zum EU-Beitrittskandidaten ernannt worden. Nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 mit Massenverhaftungen und einer Kette von Menschrechtsverletzungen lag der Prozess zu Recht auf Eis.

Erdogan erweist sich mit seinem zynischen Überraschungscoup einmal mehr als Zocker vom Bosporus. Er hat das Instrument der Erpressung mit machiavellistischer Gerissenheit entwickelt. Systematisch hat er seinen Preis erhöht, um Zugeständnisse für Schwedens Weg in die Nato zu ergattern. Zuerst forderte Erdogan von Stockholm einen strammeren Kurs gegen Anhänger der verbotenen PKK und der Gülen-Bewegung. Als Schweden seine Anti-Terror-Gesetze verschärfte, hieß es aus Ankara: Zu wenig.

Erdogan hat seinen Preis systematisch erhöht, um Zugeständnisse zu ergattern

Seit geraumer Zeit verlangt die Türkei von den USA die Lieferung von modernen F16-Kampfjets. Als Präsident Joe Biden sein Ja für den Fall einer positiven Schweden-Entscheidung signalisierte, blaffte Erdogan: Die Frage der Flugzeuge dürfe nicht mit dem Schweden-Thema vermengt werden. Und nun verknüpft er den EU-Beitritt mit dem Komplex Schweden/Nato. Es ist Gutsherren-Logik, die Bedingungen nach eigenem Gusto definiert.

Michael Backfisch ist Politik-Korrespondent der FUNKE Zentralredakiton.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Warum Erdogan den EU-Vorstoß jetzt macht, liegt auf der Hand. Sein Land befindet sich in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Türkei braucht dringend westliche Investoren, um die Konjunktur wieder auf Trab zu bringen. Die Mitgliedschaft in der EU wäre ein ökonomisches Gütesiegel. Erdogan geht taktisch vor. Im Ukraine-Krieg hat er Schritt für Schritt an seinem Nimbus als großer internationaler Spieler gefeilt. Dieses Gewicht versucht er nun einzusetzen, um durch Erpressung Gewinne zu erzielen.

Erdogan ist der größte Schaukelpolitiker unserer Zeit

Kein Staatschef hat einen gleich engen Draht nach Kiew und Moskau wie Erdogan. Er liefert Drohnen und wohl bald auch Panzerhaubitzen an die Ukraine. Das Land habe die Nato-Mitgliedschaft verdient, versprach er kürzlich. Beides dürfte dem Türken im Westen Pluspunkte gebracht haben, auf die er schielt. Das Gleiche gilt für Erdogans Vermittlerrolle beim Getreideabkommen sowie beim Gefangenenaustausch zwischen den Kriegsparteien.

Doch Erdogan ist kein diplomatischer Zauberkünstler. Er hat das Über-Bande-Spielen perfektioniert und ist der größte Schaukelpolitiker unserer Zeit. In Moskau dient er sich als de-facto-Bündnispartner an. Er hat den russischen Angriffskrieg nie verurteilt und trägt die westlichen Sanktionen nicht mit. Im Gegenteil: Viele Waren, die die Türkei importiert, werden nach Russland oder in russlandfreundliche Drittstaaten wie Kasachstan re-exportiert.

EU und Nato dürfen unter keinen Umständen auf Erdogans Erpressungs-Manöver eingehen. Aber anstatt in Empörungsgeheul zu verfallen, sollte man den Muskelspieler von Ankara mit realpolitischen Mitteln kontern. Brüssel könnte zum Beispiel sagen: Nach der Nato-Mitgliedschaft Schwedens – sie hat die höchste Priorität – setzt man die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei fort. Dabei vergeht viel Zeit, da in puncto Rechtsstaatlichkeit viele Bedingungen zu erfüllen sind. Das Ergebnis ist offen. Die EU säße dann im Fahrersitz, nicht Erdogan.