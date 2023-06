Heizungsgesetz: Ampel einigt sich auf finalen Entwurf

Berlin. Gerade noch vor der parlamentarischen Sommerpause des Deutschen Bundestags haben die Ampel-Fraktionen auf einen finalen Gesetzentwurf für das Heizungsgesetz geeinigt. Das 110-seitige Dokument mit den Änderungsanträgen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP lag unserer Redaktion vor. Der Entwurf wurde am Freitag auch der Opposition zugeleitet, damit dieser in der kommenden Woche vom Parlament beraten werden kann

Heizungsgesetz: Expertenanhörung schon am Montag

Bislang debattieren die Abgeordneten zwar über das neue Gebäudeenergiegesetz, ein Gesetzentwurf lag aber nicht vor. Am Montag soll eine Expertenanhörung zum Gesetzentwurf stattfinden, dann kann das Plenum final über das Heizungsgesetz abstimmen.

Aus der Opposition gibt es heftige Kritik am engen Zeitplan. Die Einigung in letzter Minute lässt Expertinnen, Abgeordneten und Verbänden wenig Zeit, um sich auf die Anhörung im Ausschuss für Klimaschutz und Energie vorzubereiten. Zudem muss auch der Bundesrat noch über den Gesetzentwurf abstimmen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann kritisierte das geplante Schnellverfahren scharf. "Das Gesetz soll in maximaler Kürze durch den Bundestag gepeitscht werden", sagte Heilmann dem Sender phoenix. Eine seriöse Beratung sei seines Erachtens somit "nicht mehr möglich". Heilmann hat einen Eilantrag gegen das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht.

"Wir freuen uns, dass damit der Weg frei ist für das weitere Verfahren und somit für faire und erneuerbare Wärme", erklärten die Vize-Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, Julia Verlinden und Andreas Audretsch. Mit der weiteren Expertenanhörung in der kommenden Woche sei "eine umfassende Beratung der Koalitionsvorschläge gewährleistet".

Gebäudeenergiegesetz: Für Neubauten am dem 1. Januar

Ziel des neuen Gesetzes ist, dass künftig alle neu eingebauten Heizungen zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Für Neubauten gilt dies ab dem 1. Januar 2024. Für Bestandbauten greift das Heizungsgesetz erst, wenn für ihren Wohnort eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das muss in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern am 30. Juni 2026 der Fall sein, in kleineren Kommunen am 30. Juni 2028, wie aus dem Freitag bekannt gewordenen Einigungspapier der Ampel-Fraktionen hervorgeht.

Eine weitere wichtige Änderung ist, dass eine zunächst geplante Ausnahmeregelung für Immobilienbesitzer, die älter als 80 Jahre sind, nicht mehr enthalten ist. Die Neuinstallation einer umweltfreundlicheren Heizung soll vom Staat gefördert werden – abhängig vom Einkommen können Immobilienbesitzer bis zu 70 Prozent ihrer Investitionen erstattet bekommen.