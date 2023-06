Mindestlohn: Kommission schlägt Anhebung auf 12,82 Euro vor

Der Mindestlohn in Deutschland wird wohl bald steigen: Die Mindestlohnkommission schlägt eine Anhebung auf 12,82 Euro pro Stunde vor.

Der Mindestlohn in Deutschland soll steigen. (Symbolbild)

Berlin. Die Mindestlohnkommission hat am Montag in Berlin ihren Vorschlag für eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns vorgelegt. Sie schlägt eine Erhöhung in zwei Stufen vor und empfiehlt die mindestens zu zahlenden Stundenlohn zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro und zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro anzuheben.

Aktuell beträgt der Mindestlohn in Deutschland 12 Euro pro Stunde. Die Ampel-Koalition hatte ihn im vergangenen Sommer von 10,45 auf 12 Euro angehoben. Diese Anpassung per Gesetz war eine Ausnahme – im Normalfall wird die Anhebung der Verdienstuntergrenze durch die von der Bundesregierung eingesetzte Mindestlohnkommission festgelegt und von der Regierung per Verordnung umgesetzt. Die Kommission besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Gewerkschaften und der Wissenschaft.

Der Sozialverband VdK hatte bereits vorab eine Anhebung auf mindestens 14 Euro gefordert. "Die Inflation, die noch immer bei über sechs Prozent liegt, frisst die letzte Mindestlohnerhöhung aus dem Oktober 2022 schon heute wieder auf", erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele gegenüber "ntv". "Ein Mindestlohn von mindestens 14 Euro hilft, Einkommensarmut einzudämmen." Arbeitgeber warnten dagegen vor "unrealistischen Höhen".

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

(fmg/dpa)