Immer Ärger mit „Gen Z“: Kein vorschnelles Urteil, bitte!

Fürs Klima ins Gefängnis

Weil er an Aktionen der Gruppe Letzte Generation telnahm, sitzt Schauspieler und Klimaschützer Raúl Semmler nun für mehrere Tage in Bützow in Mecklenburg-Vorpommern im Gefängnis. AFPTV hat den 38-Jährigen ihn nach seinen Beweggründen gefragt.

Video: Wetter, Krise, Krieg, Konflikt, Justiz, Kriminalität, Umwelt