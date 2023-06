Präsident Biden alarmiert: Kleinflugzeug über Washington - Kampfjets steigen auf

Washington, D.C.. Zwei F-16-Kampfjets der US-Luftwaffe haben ein Kleinflugzeug über Washington, D.C. abgedrängt. Die Maschine des Typs Cessna ist wenig später bei Montebello im benachbarten Bundesstaat Virginia abgestürzt. Laut "Washington Post" hat das Militär das Flugzeug beim Vorfall am Sonntag weder abgeschossen noch den Absturz verursacht.

Die Menschen in Washington D.C. bekamen in erster Linie den Überschallknall mit, den die Kampfflugzeuge verursacht haben; ein ohrenbetäubender Lärm, der über viele Kilometer hinweg Fenster und Wände erzittern ließ und für aufgeregte Diskussionen in den sozialen Netzwerken sorgte.

Joe Biden: Der US-Präsident wurde über den seltsamen Vorfall informiert

Die Cessna war wohl vom Kurs abgewichen. Daraufhin stiegen die Kampfflugzeuge der Joint Base Andrews in Maryland auf, derweil das Weiße Haus alarmiert und US-Präsident Joe Biden informiert wurde. Der Pilot der Maschine reagierte nicht auf Ansprache, obwohl die Kampfjets sogar Leuchtgeschosse abschossen, um auf sich aufmerksam zu machen. Unklar ist, ob der Pilot bewusst den Luftraum über der Hauptstadt der USA verletzte oder sich an Bord beispielsweise ein medizinischer Notfall ereignet hatte.

Laut der Flugaufsichtsbehörde FAA war das Privatflugzeug in Elizabethton im Bundesstaat Tennessee gestartet. Ziel: Long Island in New York. Auf Flug-Tracker konnte man nachverfolgen, dass die Cessna am Zielort kehrtgemacht hatte und in Richtung Süden geflogen war, über den Großraum Washington hinweg. Nach Polizeiangaben wurden an der Absturzstelle keine Überlebenden gefunden. Nach CNN-Informationen befanden sich an Bord vier Menschen. Das abgestürzte Kleinflugzeug sei bei einer Firma im Bundesstaat Florida registriert gewesen. (fmg)