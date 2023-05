Türkei-Wahl: Erdogan überrascht seine Gegner – wieder einmal

Erdogan ist stärker als gedacht am Ende der Wahlnacht. Bei der Stichwahl in zwei Wochen könnte er gute Chancen auf den Sieg haben.

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei scheinen sich die beiden Hauptkonkurrenten auf eine Stichwahl in zwei Wochen einzustellen. Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu sagte nach der Auszählung fast aller Stimmen am frühen Montag, im Falle einer Stichwahl "werden wir die zweite Runde unbedingt gewinnen". Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verwies vor Anhängern in Ankara auf seine "klare Führung", zeigte sich aber ebenfalls bereit für eine Stichwahl.

Wieder einmal scheint sich das Blatt zugunsten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu wenden. Zwar reißt der Staatschef aller Wahrscheinlichkeit die 50-Prozent-Marke und muss in zwei Wochen in die Stichwahl. Doch ihm ist es gelungen, die positive Dynamik seines Herausforderers Kemal Kilicdaroglu zu brechen. Lesen Sie dazu: Sichwahl zeichnet sich ab – Erdogan gibt sich siegessicher

Der 74-Jährige rangierte in fast allen Umfragen vor der Präsidentschaftswahl auf Platz eins. Es schien, als liege in der Türkei ein Machtwechsel in der Luft. Der Autokrat Erdogan, der seit 20 Jahren an der Macht ist, habe nach Hyper-Inflation und Erdbeben-Missmanagement abgewirtschaftet, dachten viele. Es sei Zeit für einen Neuanfang.

Doch Erdogan ist ein begnadeter Wahlkämpfer, der immer noch Massen mobilisieren kann. Dabei schreckt er auch vor dem Einsatz schmutziger Mittel nicht zurück – so beschimpfte er seinen Konkurrenten als „Säufer“.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erdogan könnte Stichwahl aus mehreren Gründe gewinnen

Kilicdaroglu hat sich zwar in seinem „Küchen-Wahlkampf“ smart verkauft – er gab sich als bescheidene Alternative zum Prunk-und-Protz-Amtsinhaber Erdogan. Aber es fehlte ihm an Charisma. Möglicherweise stießen sich konservative Muslime auch an seinem offenen Bekenntnis, der Glaubensrichtung der Aleviten zuzugehören. Die Aleviten fasten nicht an Ramadan und pilgern nicht nach Mekka. Für viele Sunniten mag dies befremdlich sein.

Foto: Reto Klar

Mehrere Gründe sprechen dafür, dass Erdogan die Stichwahl gewinnt. Der dritte Kandidat im Rennen, Sinan Ogan von der ultranationalistischen Ata-Allianz, hat nun die Rolle des Königsmachers. Er kam auf rund fünf Prozent. Ein Großteil seiner Wählerinnen und Wähler dürften in der Stichwahl für Erdogan stimmen. Ogan will unter anderem, dass die linke, pro-kurdische HDP künftig keine Rolle in der türkischen Politik spielen solle. Diese Bedingung kann Kilicdaroglu kaum erfüllen – er ist auf die Stimmen der Kurden angewiesen.

Darüber hinaus hat Erdogans Regierungskoalition bei den gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahlen ihre absolute Mehrheit behauptet. Das verschafft Erdogan psychologischen Rückenwind und stärkt seine Position für die Stichwahl. All dies sind Nachteile für Kilicdaroglu. Er braucht ein kleines Wunder, um am 28. Mai doch noch zu triumphieren.

Lesen Sie auch: Heikles Angebot - Putins Söldner-Chef soll ein Verräter sein