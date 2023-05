Letzte Generation: Klima-Kleber treffen Wissing – was zu erwarten ist

Kirche offen für Klima-Gespräche mit der Letzten Generation

Die oft radikalen Protestformen von Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" ecken bei vielen Bürgern in Deutschland an. Unterstützung erhalten sie jedoch von verschiedenen Kirchengemeinden. Die Gethsemanekirche in Berlin-Prenzlauer Berg hat zu Gesprächen über zivilen Widerstand gegen Klimagerechtigkeit in ihr Gotteshaus geladen.

