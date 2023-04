Habecks Ministerium: Vetternwirtschaft? Posten für Trauzeugen

Berlin. Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency International Deutschland hat das Vorgehen des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) bei der Auswahl des Geschäftsführers der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur kritisiert. "Das BMWK hätte den Auswahlprozesses für den Vorsitz von vornherein anders handhaben müssen", sagte die Geschäftsführerin von Transparency International Deutschland, Anna-Maija Mertens, dieser Redaktion. "Wenn ein Kandidat der Trauzeuge des Staatssekretärs ist, dann gehört es zum kleinen Einmaleins, dass der Staatssekretär dies offenlegt und nicht an der Auswahl beteiligt ist."

Das Ministerium von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teilte mit, die Neubesetzung des Vorsitzes der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena) solle überprüft und gegebenenfalls neu aufgesetzt werden. Hintergrund ist, dass der ausgewählte Kandidat Michael Schäfer der Trauzeuge von Habecks Staatssekretär Patrick Graichen war. Graichen war Mitglied einer Findungskommission zur Neubesetzung der Geschäftsführung.

Patrick Graichen, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Foto: Hiro Komae / dpa

Transparency: "offensichtlicher Interessenkonflikt" in Habecks Haus

"Auch, wenn die letztendliche Entscheidung beim Aufsichtsrat der dena gelegen zu haben scheint und rein rechtlich keine Problematik besteht, sollte man um solch einen offensichtlichen Interessenkonflikt einen weiten Bogen machen", sagte Transparency-Geschäftsführerin Mertens. "Unglücklich ist der Prozess allemal."

Mertens kritisierte: "Schon wenn der Verdacht von Interessenkonflikten besteht, kann dies einen Schaden für das Vertrauen in die Institutionen bedeuten. Dem müssen sich Personen in herausgehobenen Positionen besonders bewusst sein."

Familiäre Verflechtungen wichtiger Mitarbeiter Habecks hatten bereits für viel Kritik bei der Opposition gesorgt. Graichens Schwester Verena Graichen arbeitet bei der Naturschutzorganisation BUND und, ein weiterer Bruder, beim Öko-Institut. Verena Graichen ist wiederum verheiratet mit dem parlamentarischen Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne).

Union fordert: Habeck muss Personalentscheidungen "restlos transparent machen"

"Bundesminister Habeck sollte die Personalentscheidungen seines Ministeriums jetzt endlich restlos transparent machen", sagte CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner dieser Redaktion. "Auch, bei welchen Bewerbungsgesprächen befangene Personen seines Hauses teilgenommen haben. Diese persönlichen Verwobenheit untergraben das Vertrauen in die Unabhängigkeit eines Ministeriums und der getroffenen Entscheidungen." Auch dass Referatsleiterposten ohne Ausschreibungen an Parteifreunde vergeben worden seien, demotiviere geeignete Bewerber.

"Warum glauben die Grünen, dass die Maßstäbe, die sie moralisch immer an andere anlegen, für sie nicht gelten?", fügte die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hinzu. "Wenn die weitreichenden Entscheidungen der Energiewende nur noch im grünen Familien-, Freundes- und Parteikreis entschieden werden, dann halten Dogma und Ideologie schnell Einzug nach dem Motto ‚Der Zweck heiligt alle Mittel’", kritisierte Klöckner. "Ihr Denken wird in dieser Blase gar nicht mehr mit anderen Meinungen konfrontiert, damit am Ende der beste Weg für unser Land gefunden werden kann. Am Ende schadet das auch der ganzen politischen Klasse.“