Justizreform in Israel: Die Tage der Regierung sind gezählt

Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Joav Galant in Israel sind in der Nacht zum Montag tausende Demonstranten in Tel Aviv und anderen Städten des Landes auf die Straße gegangen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung in Tel Aviv blockierten unter anderem eine der Hauptverkehrsadern der Stadt.

Jerusalem. Israel hat der Welt eine Lektion in Sachen Demokratie erteilt. Die Hunderttausenden Menschen, die bei jedem Wetter auf die Straße gingen, um ihr Land vor einer machtverliebten, in Teilen korrupten Regierung zu retten, hat vorgezeigt, dass Demokratie nicht bei Wahlen endet. Sie muss, wie etwa in der Nacht auf Montag, manchmal auch drei Uhr morgens rund um ein Lagerfeuer mitten auf der Autobahn verteidigt werden. Besonders dann, wenn die Regierung eine ihrer wichtigsten Säulen, die Unabhängigkeit der Justiz, einfach abschaffen will.

Anti-Regierungs-Proteste weiten sich immer weiter aus

Der Protest gegen die Justizreform in Israel hat alle Schichten und Altersgruppen erreicht. Es sind Szenen, die man sich in anderen Ländern kaum vorstellen kann: Fünfjährige Kinder, die mit einer Begeisterung „De-mo-kra-tie!“ schreien, als handle es sich um eine Comic-Heldenfigur. Teenager, die Hymnen auf die Gewaltenteilung singen. „Ihr seid an die falsche Generation geraten!“, singen junge Israelis seit Monaten auf den größten und am längsten andauernden Anti-Regierungs-Protesten, die das Land je sah.

Ihre Hartnäckigkeit hat sich bezahlt gemacht. Reservisten der Armee schlossen sich dem Protest an. Hightech-Firmen, die Israels Exportwirtschaft anführen, erklärten den Streik. Piloten weigerten sich zu fliegen, Lehrer zu unterrichten – und am Ende erklärte sogar der Verteidigungsminister: Nicht mit mir.

Maria Sterkl, Israel-Korrespondentin.

Foto: Privat

Netanjahu ist machtlos gegenüber der demonstrierenden Massen

Dass Netanjahu den Minister feuerte, zeigt nur, wie verzweifelt er ist. Israels am längsten regierender Ministerpräsident hat sich verspekuliert. Er hat unterschätzt, wie machtlos er ist, wenn die Masse auf der Straße es ernst meint. Seine rechts-religiöse Fünf-Parteien-Koalition wird alles tun, um sich trotz dieser massiven Schlappe auch weiter an der Macht zu halten. Für einige Zeit mag ihr das gelingen. Ihre Reihen sind jedoch geschwächt. Die Tage der am weitesten rechts stehenden Regierung, die Israel je hatte, sind gezählt.

