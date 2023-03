ChatGPT & Co.: Ethikrat alarmiert - „KI darf Menschen nicht ersetzen“

ChatGPT und Co.

ChatGPT und Co. Ethikrat alarmiert: „KI darf Menschen nicht ersetzen“

Berlin. Die Macherinnen und Macher von ChatGPT, der künstlichen Intelligenz, die vor Weihnachten durch ein auffällig menschennahes Gesprächsverhalten Wellen machte, haben vor ein paar Tagen nachgelegt: GPT-4, wie das jüngste Projekt von OpenAI heißt, kann noch mehr: Ein Demonstrationsvideo zeigte kürzlich, wie das Programm basierend auf einer fotografierten handschriftlichen Skizze eine ganze Website entwarf und programmierte.

Doch auch jenseits spektakulärer Neuerungen ist künstliche Intelligenz längst angekommen. Inzwischen sind Anwendungen, die auf maschinelles Lernen und Algorithmen zurückgreifen, in weite Teile unseres Alltags verwoben – so großflächig, dass sich der Deutsche Ethikrat jetzt ausführlich mit dem Thema beschäftigt hat.

Künstliche Intelligenz erreiche inzwischen „nahezu alle, ob uns das nun klar ist oder nicht“, sagte die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx am Montag in Berlin. Deshalb müsse man sich als Gesellschaft die Frage stellen, „wo wollen wir das und wo nicht, und warum“, so Buyx. Im Kern geht es darum, wie viel Macht die Maschinen haben sollen. Und wie viel Begrenzung ist nötig?

Für Künstliche Intelligenz müssen Grenzen gelten

Die Antwort kann nach Einschätzung des Ethikrats von Fall zu Fall stark variieren. Gelten müsse dabei aber immer: „Der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern“, sagt Buyx. „In diesem Sinne kann und darf KI den Menschen nicht ersetzen.“

Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx erklärt die Vor- und Nachteile künstlicher Intelligenz.

Foto: Christian Ditsch / epd

Wie das konkret aussehen kann, haben sich die Ratsmitglieder in den Bereichen Medizin, Bildung, öffentliche Kommunikation und öffentliche Verwaltung angeschaut. Für unterschiedliche Anwendungen müssten dabei unterschiedliche Grenzen gelten, so der Rat.

In der Medizin etwa konnte durch KI-Verfahren die Entdeckungsquote von behandlungsbedürftigen Prostata-Karzinomen deutlich verbessert werden. Und wo KI-Verfahren sich als überlegen erwiesen haben, so der Ethikrat, müssten sie allen einschlägigen Patientengruppen zur Verfügung stehen. Ärztinnen und Ärzte durch ein KI-System vollständig zu ersetzen, „gefährdet unserer Ansicht nach das Patientenwohl“, so der Rat weiter.

KI kann bestehende Ungerechtigkeiten weiterverbreiten

Beim Thema Meinungsbildung gehen die Expertinnen und Experten davon aus, dass algorithmische Sortierungen – also zum Beispiel vorgeschlagene Beiträge auf Social Media-Plattformen – Kommunikation einschränken und verzerren können. Weil die wichtigsten Unternehmen in diesem Bereich in der Hand einiger weniger sind, schlägt der Rat vor, über Alternativen zumindest nachzudenken, etwa eine öffentlich-rechtliche digitale Plattform auf europäischer Ebene.

Doch es gibt auch Fragestellungen, die sich quer durch alle Anwendungsfelder künstlicher Intelligenz ziehen – etwa die nach negativen Folgen für Einzelne, die eine künstliche Intelligenz in eine bestimmte Gruppe einsortiert. Die Bildung von Kohorten innerhalb großer Datenmengen könne die Qualität und Effektivität einer Anwendung verbessern, heißt es im Text. „Sie kann aber auch Probleme für Individuen bedeuten, welche von solchen kollektiven Schlüssen betroffen sind – insbesondere dann, wenn die statistisch getroffene Diagnose oder Prognose in ihrem Fall nicht zutrifft“.

Problematisch wäre das zum Beispiel in der Polizeiarbeit, wo künstliche Intelligenz eingesetzt werden kann, um Prognosen zu möglichen künftigen Straftaten, straffälligen Personen und Tatorten zu erstellen. Falsche Klassifizierungen von Personen können hier tiefgreifende Auswirkungen haben, warnt der Ethikrat.

Durch die verwendeten Daten würden oftmals existierende gesellschaftliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten reproduziert und durch den Einbau in „scheinbar neutrale“ Entscheidungssysteme fortgeschrieben, sagt Judith Simon, Sprecherin der AG Mensch und Maschine des Deutschen Ethikrates. Gerade in staatlichen Kontexten und bei Entscheidungen, die eine hohe Tragweite haben, müssten deshalb Risiken der Diskriminierung minimiert und Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden.