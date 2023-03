Amoklauf bei Zeugen Jehovas: Was über den Täter bekannt ist

In Hamburg starben acht Menschen bei Schüssen, die Polizei spricht von einem Amoklauf. Was bisher über den Tatverdächtigen bekannt ist.

Ein Augenzeuge hat mit seiner Handykamera den Angriff auf eine Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg gefilmt: "Ich habe selbst nicht realisiert, was da genau passiert", sagte der junge Mann. Bei dem Schusswaffenangriff sollen laut Polizeiangaben acht Menschen getötet worden sein.

Berlin/Hamburg. Am Donnerstagabend sind in einem Gemeindesaal der Zeugen Jehovas in Hamburg Schüsse gefallen. Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar. Die Polizei geht derzeit von einem Amoklauf aus. Klar ist: Bei der Bluttat sind nach aktuellen Angaben acht Menschen ums Leben gekommen – darunter nach Informationen der Hamburger Polizei auch der mutmaßliche Täter. Mindestens acht weitere Menschen wurden verletzt.

Amoklauf in Hamburg: Was bisher über den Täter bekannt ist

Genaue Informationen über den Tathergang und den mutmaßlichen Täter gibt es bisher noch nicht. Für den Mittag ist eine Pressekonferenz angekündigt, bei der weitere Details bekanntgegeben werden sollen.

Nach Informationen des Hamburger Abendblatts soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Deutschen und ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas handeln. Demnach wurde der Mann vor etwa eineinhalb Jahren aus der Gemeinde ausgeschlossen – aus welchem Grund ist bisher nicht bekannt. Laut einem Bericht des "Spiegels" war der Mann zwischen 30 und 40 Jahren alt.

Amoklauf bei Zeugen Jehovas: Tatverdächtiger offenbar Einzeltäter

Bei der Tatwaffe soll es sich um eine Pistole gehandelt haben. Der Mann soll außerdem, so berichtet der "Spiegel", mehrere Magazine bei sich gehabt haben, von denen sich eines während der Tat komplett geleert haben soll. Zudem soll er im dem Gebäude eine große Tasche zurückgelassen haben. Unbekannt ist bisher, ob er die Waffe legal besessen hatte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann alleine gehandelt hat. Er soll sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude der Zeugen Jehovas verschafft haben. Den Behörden war er nicht als Extremist bekannt.

Die eintreffenden Beamten hatten nach Polizeiangeben nach ihrer Ankunft einen weiteren Schuss gehört und waren im Obergeschoss des Gebäudes auf einen Toten gestoßen. Man gehe davon aus, "dass es sich um einen Täter handeln könnte", schrieb die Polizei Hamburg auf Twitter. Am Freitagmorgen bestätigte die Polizei dann auf ihrer Internetseite, dass unter den Toten "offenbar auch der mutmaßliche Täter" sei. (csr)