Fox News wegen Trumps Wahl-Lügen unter Beschuss – Senderchef gesteht

Washington. Jeden Abend bezichtigt Fox News, der quotenstärkste TV-Kabelsender der USA, die Konkurrenz „in den Medien” der Parteinahme und Unaufrichtigkeit. Vor allem, was die Berichterstattung über Donald Trump, die Republikaner und das politische Amerika rechts der Mitte anbelangt. Hier beansprucht der Medien-Riese exklusive Glaubwürdigkeit. Und Seriosität. Seriosität?

Damit ist es jetzt vorbei. Der oberste Boss des Senders hat vor Gericht unter Eid gestanden, dass etliche seiner hoch bezahlten Top-Leute mit seiner Duldung fortgesetzt Lügen verbreitet haben.

Rupert Murdoch, gebürtiger Australier, erklärte ausweislich von Gerichts-Unterlagen, dass Moderatoren wie Sean Hannity, Jeanine Pirro, Maria Bartiromo und Lou Dobbs nach der Präsidentschaftswahl 2020 Trumps Geschichte von der „gestohlenen Wahl” unterstützt haben – obwohl intern längst bekannt war, dass es sich um „fake news” handelt.

„Im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass wir das stärker angeprangert hätten", sagte Murdoch laut eidesstattlicher Aussage kleinlaut. Der bald 92-Jährige gab an, er hätte seinerzeit Leute wie den später gefeuerten Lou Dobbs frühzeitig vom Sender nehmen können – „ich habe es aber nicht getan”.

Gestohlene Wahl: Trumps Anwälte vertraten das Lügen-Märchen

Die dosierte Reue Murdochs, der auch das „Wall Street Journal” und das Boulevard-Blatt „New York Post” besitzt, hat handfeste Gründe:

Dominion, eine Firma, die viele der 50 US-Bundesstaaten mit Wahlmaschinen versorgt, hat Fox wegen Verleumdung auf 1,6 Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt. Das Unternehmen wehrt sich gegen die auf Fox News dereinst inflationär zu hörende Behauptung von Getreuen Donald Trumps, Dominion habe die Wahlmaschinen so frisiert, dass am Ende der Demokrat Joe Biden ins Weiße Haus einziehen konnte.

Alles reiner Unfug, befanden Gerichte und staatliche Wahl-Beobachter früh. Das hielt Leute wie Sidney Powell und Rudy Giuliani, die als Trumps Anwälte auftraten, nicht davon ab, über Wochen Dominion des Betruges zu bezichtigen. Vorzugsweise bei Fox News, wo nach wie vor habituell die meisten Trump-Fans einschalten. Obwohl Murdoch dem 76-Jährigen die publizistische Unterstützung entzogen hat und augenscheinlich seinen Widersacher auf Florida, Gouverneur Ron DeSantis, fördert.

Fox-Star Tucker Carlson: Giuliani „wie ein Irrer"

Bei ihrer Dominion-Berichterstattung verkauften Fox News-Stars wie Tucker Carlson, Sean Hannity und Laura Ingraham, die wochentags kumuliert an die zehn Millionen Menschen vor den Fernseher locken, ihr Publikum für dumm.

Interne Text-Mitteilungen belegen, dass die großen Drei die Vorwürfe gegen Dominion für erlogen hielten, dies aber auf dem Bildschirm nie auch nur ansatzweise zeigten. „Sidney Powell lügt übrigens", schrieb Carlson an einer Stelle. „Ich habe sie erwischt. Es ist wahnsinnig." Ingrahams Antwort: „Sidney ist eine totale Spinnerin. Niemand wird mit ihr arbeiten. Das gleiche gilt für Rudy.” Über Giuliani, einst New Yorks Bürgermeister, sagte Sean Hannity hinter den Kulissen, dass er sich „wie ein Irrer verhält”.

Auch bei Fox News-Oberboss Rupert Murdoch stießen die Räuberpistolen von den angeblich manipulierten Stimmzettel-Apparaten sauer auf. „Wirklich verrücktes Zeug", schrieb der Multi-Milliardär in einer E-Mail an die Fox-Führungsebene, schritt aber nie rigoros ein.

USA: Rechtsaußen Steve Bannon droht mit Vergeltung

Das Doppelspiel erklärte sich laut Gerichtsunterlagen vor allem ökonomisch. Fox News fürchtete den Verlust von Marktanteilen an den, was Trump-Agitprop angeht, noch ruchloseren Rivalen Newsmax. Im April soll der Prozess losgehen. Dominion will ein Exempel statuiert wissen. Fox News dagegen sieht die Pressefreiheit bedroht.

Dass sich Murdoch persönlich Asche aufs Haupt streut und sich von Trump distanziert, kommt bei dessen Ultra-Fans nicht gut an. Steve Bannon, einst Trumps Strippenzieher im Weißen Haus, erklärte am Wochenende, dass die „Maga”-Szene (Make America Great Again) Fox News ab sofort „bekämpfen” wird.