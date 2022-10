Liz Truss zurückgetreten: Steht Großbritannien vor unglaublichem Comeback?

Nach nur sechs Wochen im Amt hat die britische Regierungschefin Liz Truss ihren Rücktritt erklärt. Die parteiinterne Wahl ihres Nachfolgers an der Spitze der konservativen Partei - und damit des Premierministers - solle bis kommende Woche stattfinden, erklärt Truss.

London. Wenige Stunden nachdem Liz Truss ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte, soll Boris Johnson in ein Flugzeug gestiegen sein. Der Ex-Premier macht derzeit Ferien in der Karibik. Aber jetzt, inmitten der Turbulenzen in Westminster, zieht es ihn offenbar nach Hause, berichten mehrere britische Medien übereinstimmend.

Er wittert offenbar eine einmalige Chance: Nur sechs Wochen nachdem er die Downing Street räumen musste, könnte er sich erneut zur Wahl stellen – und mit ein bisschen Glück gewinnen. Johnson als Retter der Tory-Partei – in dieser Rolle würde er sich gefallen. Es wäre ein Comeback, wie es die britische Politik noch nicht gesehen hat.

Boris Johnson vor politischem Comeback?

Noch hat sich Johnson nicht öffentlich geäußert, aber man wird bald wissen, ob er sich um die Nachfolge auf Liz Truss bewirbt. Denn die Torys haben sich daran gemacht, im Rekordtempo eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu bestimmen: In spätestens einer Woche wird Großbritannien einen neuen Premierminister haben, wahrscheinlich schon früher. Am Donnerstag hat Graham Brady, der Vorsitzende des 1922-Komitees der Hinterbänkler, das die Regeln für Führungskämpfe festlegt, das Verfahren bekannt gegeben.

Jeder Kandidat braucht 100 Nominierungen von Fraktionsmitgliedern, um zur Wahl antreten zu können. Das ist eine hohe Hürde, die das Feld der Kandidaten auf drei beschränkt. So soll verhindert werden, dass Leute antreten, die sowieso keine Chance haben.

Tory-Basis soll über den neuen Premier bestimmen

Die Nominierungen müssen bis Montag um 14 Uhr stehen. Wenn drei Kandidaten durchkommen, wird die Fraktion abstimmen und einen von ihnen eliminieren. Die Tory-Basis, etwa 160.000 Menschen, wird danach in einer Urwahl den nächsten Premierminister bestimmen.

Aber die Partei hat noch einen weiteren Schritt zwischengeschoben: Die Fraktion wird zunächst ein „indikative“ Abstimmung abhalten, die der Basis zeigen soll, wen die Tory-Abgeordneten bevorzugen würden.

Johnson ist ein Spaltpilz

Zu den Favoriten für die Nachfolge von Truss zählen bislang Rishi Sunak, der ihr im September unterlag; Penny Mordaunt, die ebenfalls im Sommer antrat; und Boris Johnson. Niemand hat bislang offiziell seine Kandidatur erklärt. Beobachter rechnen dem Ex-Premier gute Chancen aus, die 100 Nominierungen zusammenzubekommen.

Manche Abgeordneten freuen sich bereits auf das Comeback des Blondschofs: „Die Nachricht, dass Boris Johnson kommt, um das Land und die Konservative Partei zu retten, ist erfrischend“, sagte der Abgeordnete Christopher Chope. Aber Johnson ist ein Spaltpilz – andere Torys zweifeln, dass er der richtige Mann wäre. Er wäre wohl nicht jemand, der den Ruf des Landes wiederherstellen könnte, sagte der Abgeordnete Crispin Blunt.