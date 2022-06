Corona: Nouripour will mehr mögliche Maßnahmen im Herbst

Berlin. Nach seiner Corona-Infektion ist Omid Nouripour zurück bei der Arbeit, und er hat sein Bundestagsbüro umdekoriert. Bisher fanden sich dort vor allem Belege dafür, dass der Grünen-Chef ein wirklich großer Fan von Eintracht Frankfurt ist. Das Foto der Meistermannschaft von 1959 steht nun aber nicht mehr im Mittelpunkt. Blickfang ist ein Porträt des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (CDU), den Nouripour ebenfalls bewundert.

Sie haben sich vor fünf Wochen mit dem Coronavirus infiziert. Geht es Ihnen wieder gut?

Omid Nouripour: Nein, leider nicht. Ich bin immer noch erschöpft und habe Schwindelanfälle. Mein Arbeitspensum erhöhe ich nur schrittweise. Gestern war ich zwei Stunden früher als normal zu Hause. Mein Arzt sagt, er habe jeden Tag Patienten, die wochenlang die Folgen der Erkrankung spüren. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Das merke ich nun am eigenen Leib.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

War es klug, die ganzen Schutzmaßnahmen aufzuheben?

Wir haben doch alle den Wunsch, unser Leben vor der Pandemie zurückzubekommen. Auf der anderen Seite müssen wir den Herbst vorbereiten. Stand jetzt haben wir dann nicht einmal eine rechtliche Grundlage für eine Maskenpflicht. In dieser Frage bin ich ganz bei unserem Gesundheitsminister.

Sie wollen das Infektionsschutzgesetz also wieder schärfer fassen.

Im Augenblick spricht nichts dafür, dass wir nochmal einen vermaledeiten Lockdown brauchen werden. Aber wir müssen vorbereitet sein, falls wir im Herbst eine weitere Welle bekommen. Die Länder müssen dann in der Lage sein, Maßnahmen zu ergreifen. Dabei reden wir nicht über harte Maßnahmen, sondern über Basisschutzmaßnahmen.

Was zählen Sie dazu?

Man muss die Maßnahmen steigern können, wenn sich eine Notlage entwickelt. Das beginnt mit der Maskenpflicht und Abstandsregeln und geht weiter mit Zugangsregeln wie 3G, also für Geimpfte, Genesene und Getestete. Wir brauchen eine Rechtsgrundlage, die so angepasst ist, dass das Notwendige vor Ort gemacht werden kann.

Wie lange wollen Sie damit warten?

Wir brauchen eine Einigung, so schnell es geht. Je früher wir auf den Herbst vorbereitet sind, desto besser ist es. Länder und Kommunen brauchen einen Vorlauf. Es geht darum, die Fehler der letzten beiden Jahre nicht zu wiederholen. Der Sommer darf nicht ungenutzt verstreichen.

Wie sieht im Herbst sicherer Schulunterricht aus?

Mein Bundesland Hessen beispielsweise macht große Fortschritte beim Einbau von Luftfiltern in Klassenräumen. Ob das reicht, wird man sehen. Ich hoffe nicht, dass wir wieder Masken im Unterricht brauchen. Klar ist, dass wir alles tun müssen, damit es nicht mehr flächendeckend zu präventiven Schulschließungen kommt.

Was soll für den Arbeitsplatz gelten?

Wir stellen es weiterhin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Parteizentrale anheim, ob sie ins Büro kommen oder von zu Hause aus arbeiten. Arbeitgeber könnten die Homeoffice-Regelung wieder flexibler ausgestalten. Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten weiter die Möglichkeit haben, das Homeoffice zu nutzen.

Ist die allgemeine Impfpflicht endgültig vom Tisch?

Für die Impfpflicht gibt es derzeit keine politische Mehrheit. Ich finde das bedauerlich und habe für eine Impfpflicht gestimmt. Derzeit ist es wichtig, dass ältere und vorerkrankte Personen sich eine vierte Impfdosis holen, um ihren Impfschutz aufzufrischen. Die Bundesregierung hat mit Impfstoffbestellungen für den Herbst vorgesorgt: Jede Person, die eine Viertimpfung erhalten möchte, kann diese auch bekommen. Und ich vermute, dass wir dieses Jahr für bestimmte Gruppen auch über eine fünfte Impfung reden werden.

Wie viele Impfungen hatten Sie, als Sie sich infizierten?

Ich bin dreimal geschützt. Trotzdem hat es mich ordentlich erwischt. Und nach wie vor bin ich nicht so fit wie vorher.

Ist es ein Problem für die Pandemiebekämpfung, dass alle Aufmerksamkeit dem Krieg in der Ukraine gilt?

Es gilt für die Pandemie, es gilt für das Klima: Krisen warten nicht darauf, dass der Ukraine-Krieg vorbei ist. Es ist unser Job, Lösungen für die Herausforderungen zu finden, die sich stellen.

Soll die Ukraine diesen Krieg gewinnen?

Ja.

Was bedeutet das?

Die Ukrainer müssen ihre Souveränität, ihre territoriale Integrität und ihre Freiheit zurückerlangen.

Setzt das die Rückgabe des Donbass und der Krim voraus?

Wir werden keinen Quadratzentimeter okkupierten ukrainischen Bodens anerkennen. Aber wir sagen der Ukraine nicht, was sie zu tun hat. Wenn sie diese Territorien zurückerobern will, dann unterstützen wir sie. Und wenn sie verhandeln will, dann unterstützen wir sie auch.

Lesen Sie auch:Ukraine-Krieg: Welches Ziel verfolgt Bundeskanzler Olaf Scholz?

Warum sagt der Bundeskanzler nicht, dass die Ukraine gewinnen soll?

Diese Debatte über die Worte irritiert mich etwas. Ich sehe das nicht anders als

Olaf Scholz oder Annalena Baerbock.

Können Sie die Enttäuschung der Ukrainer über die militärische Unterstützung aus Deutschland verstehen?

Ich habe viele Kontakte in das Land, und mein Eindruck ist: Die Ukraine ist nicht mit den Entscheidungen, sondern zuweilen mit der Geschwindigkeit von Waffenlieferungen unzufrieden. Und das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, sondern auf ganz verschiedene Akteure. In dieser Notlage muss man Verständnis für die Ungeduld haben. Unter dem Strich wissen auch unsere ukrainischen Freunde, dass wir im Rahmen des Möglichen an ihrer Seite stehen.

Was ist möglich? Würde die Lieferung von Kampfpanzern eine rote Linie überschreiten?

Wir müssen die Balance halten zwischen beiden Zielen: Eine Entgrenzung des Krieges zu vermeiden und der Ukraine beizustehen. Die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, ändern sich fast wöchentlich. Ich würde mich vor roten Linien hüten.

Wie denkt die grüne Parteibasis über die Waffenlieferungen?

Ich erlebe, dass die allermeisten mit sehr klarem Blick die Notwendigkeit sehen, Verantwortung zu übernehmen, und Sie unterstützen den Kurs. Wir sind in einer Zeit, in der wir nicht sein wollen, und tun Dinge, die wir nicht tun wollen. Aber wir können erklären, warum wir das tun. Wir werden sicher an der restriktiven Rüstungsexportpolitik, für die wir Jahre gekämpft haben, festhalten. Aber die Ukraine braucht unseren Beistand.

In der Koalition droht Streit auf mehreren Ebenen. Wie sturmfest ist die Ampel?

Sturmfest. Das haben doch die letzten Monate gezeigt. Wir haben gerade ein Sondervermögen für die Truppe beschlossen, wir haben Milliarden in die Hand genommen, um die Menschen in diesem Land zu entlasten. Und wir bringen eine ganze Reihe dringend erforderlicher Reformen auf den Weg - etwa beim höheren Mindestlohn oder beim BAföG . Wir stehen vor großen, teils globalen Herausforderungen, die wir gemeinsam angehen.

Wie ist die Stimmung in der Koalition?

Fokussiert. Alle wissen, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben werden.

Sie haben in Ihrem Bundestagsbüro neuerdings ein Porträt des früheren Bundestagspräsidenten und CDU-Politikers Norbert Lammert hängen. Ist das ein zartes schwarz-grünes Signal?

Nein, das ist ein Zeichen meiner Hochachtung und Wertschätzung seiner Person und hat mit Parteipolitik nichts zu tun. Ich habe ihn als Parlamentspräsidenten stets als einen aufrechten Kämpfer für unsere Demokratie und einen unabhängigen, brillanten Kopf erlebt. Wir sind uns freundschaftlich verbunden.

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.