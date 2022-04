Anne Spiegel: So wenig ist über ihren Ehemann bekannt

Berlin. Nach vier Monaten als Bundesfamilienministerin gibt die Grünen-Politikerin Anne Spiegel ihren Posten wieder ab. Im März war bekanntgeworden, dass die ehemalige Umwelt- und Familienministerin von Rheinland-Pfalz in der Flutkatastrophe im Ahrtal Fehler gemacht hatte. Im Juli 2021 waren dort 134 Menschen gestorben.

Am Ende ist es ein Familienurlaub zehn Tage nach der Flut, der Spiegel nun die Karriere kostet. Als einen der Gründe für die Urlaubsentscheidung gibt sie eine Erkrankung ihres Ehemannes an. Über ihren Partner äußerte sich die 41-Jährige bisher nur selten.

Doch wer ist der Mann an Spiegels Seite? Daniel Spiegel ist Schotte und lebte bis vor kurzem mit seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern in Speyer (Rheinland-Pfalz). Im Interview mit der "Bunten" äußerte sich die Politikerin erst im Dezember 2021 ausgiebiger über ihr Privatleben. So sei Daniel einst für eine andere Beziehung nach Deutschland gezogen. Kennengelernt hätten sich Spiegel und ihr späterer Mann schließlich bei der Arbeit in einer Sprachschule. "Als Singles", wie Spiegel in dem Interview betont.

Auf den Umzug nach Berlin Ende 2021 habe sich Daniel Spiegel als "Berlin-Fan" gefreut, so die Grünen-Politikerin. Der Familienrat habe die Entscheidung zusammen getroffen. Überhaupt dürfte ihr Ehemann Anne Spiegel beruflich die größte Unterstützung sein: Während sie ihre politische Karriere verfolgte, verließ er mit der Geburt der ersten Tochter seinen Job und kümmert sich seither um die mittlerweile vier Kinder.

Während der Beruf "Hausfrau" gesellschaftlich nur wenige Reaktionen hervorruft, habe Daniel Spiegel das mit seiner Entscheidung anders erlebt: "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Mann, der komplett zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert, auch Diskriminierungserfahrungen macht", erklärte seine Anne Spiegel Anfang des Jahres gegenüber der "Welt". Das zeige sich vor allem dann, wenn andere Mütter ihm grundsätzliche Dinge der Kinderversorgung erklären würden.

Ungeachtet des aktuellen Urlaubsskandals dürften viele arbeitende Eltern angesichts der Erkrankung Daniel Spiegels nun aber Empathie für die private Situation von Anne Spiegel empfinden: Im März 2019, so gab sie am Sonntag vor der Presse bekannt, habe ihr Ehemann einen Schlaganfall erlitten. Zusammen mit ihren politischen Ämtern und den Spuren der Corona-Pandemie bei den kleinen Kindern sei die Situation zuviel gewesen, erklärte Spiegel, dabei sollte ihr Mann Stress unbedingt vermeiden. Die Familie habe zum ersten Mal Urlaub gebraucht: "Weil mein Mann nicht mehr konnte."

Bei der Erklärung am Sonntag wurde auch klar, warum so wenig über Daniel Spiegel bekannt ist. Offenbar ist es er selbst, der nicht an die Öffentlichkeit wollte: "Mein Mann hatte in der Vergangenheit eigentlich immer ausdrücklich darum gebeten, dass wir die Privatsphäre unserer Familie wahren", läutete Spiegel ihr Statement ein. Am Wochenende hat Anne Spiegel diese Bitte ihres Ehemannes hinter sich gelassen. Nach dem Rücktritt schafft die Familie das vielleicht auch bald mit der zusätzlichen Belastung. (reba)