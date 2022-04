Gazprom-Tochter in Deutschland: Bundesnetzagentur wird Treuhänderin

Bundesregierung drückt bei Ausbau der Windenergie aufs Tempo

Der Ausbau der Windenergie in Deutschland soll Klima- und Artenschutz in Einklang bringen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) legten in Berlin die Pläne zum beschleunigten Ausbau der Windenergie an Land vor.