Olaf Scholz: Dieser Podcast blickt hinter die Kulissen des neuen Kanzlers

Berlin. Wie schlägt sich Olaf Scholz in seiner neuen Rolle? Wie arbeitet die Ampel-Regierung? Diese Fragen diskutiert die Funke Mediengruppe – zu der auch unsere Zeitung gehört – fortan in ihrem neuen Kanzlerpodcast „Das Scholz-Update“. Alle zwei Wochen begrüßt Moderator Lars Haider, Autor der Scholz-Biografie „Der Weg zur Macht“, prominente Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Unterhaltsam spricht er mit ihnen über die Leistungen des Neu-Kanzlers und seines Kabinetts, ordnet Entscheidungen ein, hinterfragt An- und Verkündigungen und liefert jedes Mal die wichtigsten Begriffe aus der Rubrik „Warum Scholz spricht, wie er spricht, und was er uns damit sagen will“. Erst vor Kurzem führte er mit Altkanzler Gerhard Schröder ein aufschlussreiches Gespräch über Scholz. Haiders Vorteil: Der Abendblatt-Chefredakteur kennt Scholz bereits aus dessen Zeit als erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg und kann auch deshalb eine ganze Menge spannender Inhalte über den neuen Kanzler sagen. Lesen Sie auch: In diese Krisen startet die neue Regierung

Kanzlerpodcast: „Das Scholz-Update“

In der Premierenfolge, die am heutigen Mittwoch erscheint, ist Journalist und Autor Hajo Schumacher zu Gast. Und wer könnte die Frage „Wie viel Merkel steckt in Scholz?“ im Podcast-Titel besser beantworten als der gebürtige Münsteraner? Schließlich hat der Wahl-Berliner nicht nur ein Buch über die ehemalige Kanzlerin geschrieben, sondern auch seine Dissertation. Mehr zum Thema: Britta Ernst – Das ist die Frau von Olaf Scholz

Im Podcast sprechen Lars Haider und Hajo Schumacher unter anderem darüber, was die deutschen Kanzler miteinander verbindet und welche zwölf Regeln für alle gelten. Sie sprechen über die Physik der Macht, Olaf Scholz und die Digitalisierung, über Olaf Scholz und die Erneuerung sowie die schwierige Beziehung von Kanzlerschaft und Partei. Aber im Podcast geht es auch um die Frage, wie das Amt Olaf Scholz verändern wird. Und am Ende geht es um die eine Frage, die Hajo Schumacher dem neuen Kanzler immer schon einmal stellen wollte…

„Das Scholz-Update – Der Kanzlerpodcast“ erscheint heute erstmals auf den Internetseiten der Tageszeitungen der Funke Mediengruppe in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen – darunter Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung, Hamburger Abendblatt, Westdeutsche Allgemeine Zeitung und Thüringer Allgemeine. Der Podcast ist alle 14 Tage mit einer neuen Folge auf den Zeitungsportalen und sowie allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Lesen Sie auch: Ampel-Regierung – Alle Ministerien und Posten im Überblick (fmg)